De haber responsabilidades, IMSS no defenderá a personal en caso de menor quemado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De encontrarse responsabilidades, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no defenderá a personal del Hospital General 3 que haya participado en el caso de un recién nacido quemado.

El delegado del IMSS, Óscar Arturo Martínez Rodríguez, advirtió que las sanciones pueden ir desde la cárcel si así lo determina la Fiscalía quien también se encuentra investigado, hasta la rescisión de contrato de todos los involucrados.

Por lo pronto, informó que el recién nacido se encuentra en casa en perfecto estado de salud.

Aseveró el la institución no ha dado carpetazo al asunto, por lo que se siguen investigando los hechos al interior, lo mismo que a la par están corriendo las indagatorias de la Fiscalía.

-¿El personal señalado está suspendido?

-No, está en investigación laboral.

-¿cuántas personas están siendo investigadas?

-No tengo el dato, pero si te digo que se está investigando a todos, desde trabajadores de piso, jefes de servicio, enfermeras, en fin pero no puedo dar más detalles para no entorpecer la investigación.