De dentista a ganar el rally más extremo a nivel mundial

Ciudad de México.-La vida de la española Cristina Gutiérrez hasta el 2024 había sido mezclar su consultorio de odontóloga con la arena de las competencias de un rally-raid como el Dakar, pero un contrato anticipado con la marca Dacia, que forma parte del grupo Renault, le ha cambiado la vida y ahora la piloto española está lista para afrontar el mayor reto de su vida: estar en la clase Ultimate, la máxima de los coches.

Gutiérrez llega al Dakar tan solo un año después de haberse convertido en la segunda mujer en imponerse en esta prueba. En 2024, en la última etapa, cuando todo parecía destinado a ser segunda una avería del estadunidense Mitchell Guthrie en los kilómetros finales le abrió la puerta a la española para llevarse la victoria en la categoría Challenger.

“El Dakar es una carrera que hasta el último kilómetro no tienes que dar nada por hecho, tanto si vas segundo como si vas primero. Puedes ganarlo todo o perderlo todo en un kilómetro. Eso lo aprendí el año pasado”, expresó la también dentista.

Así, su nombre quedó inscrito así junto a la alemana Jutta Kleinschmidt, quien durante un tiempo le compartió conocimiento y a quien ahora busca emular al ganar en la clase principal donde ella se enfrentará a los grandes nombres como Carlos Sainz, Sebastien Loeb o Nasser Al-Attiyah.

“Ha sido un año muy bonito para mí. Primero por la victoria y después porque es un sueño estar en un equipo oficial”, dice la española en entrevista previo a arrancar el Dakar 2025. “Estoy agradecida por la oportunidad que se me ha dado porque no es fácil estar en una estructura oficial”.

La piloto española tuvo como único ensayo importante antes del temido rally la tradicional competencia en Marruecos. Ahí, ella cargó con todos los problemas, mientras que sus compañeros Sébastien Loeb y Nasser Al-Attityah lograron el doblete. Ante eso, ello se lo toma con cautela sobre las expectativas, aunque sabe existen grandes oportunidades de hacer un buen resultado dado que sus rivales también son debutantes, ya sea con un nuevo coche o una nueva estructura como el caso de Ford.

“Siempre la aspiración cuando una marca nueva llega al Dakar es ganar, pero obviamente el Dakar a veces da golpes de realidad”, expresa la española.

El nuevo proyecto de Dacia en el Dakar

Dacia ha desarrollado el proyecto durante casi dos años y lo han hecho de la mano de Prodrive, un equipo británico que ha tenido dentro de sus mayores éxitos la representación de Subaru en el Campeonato Mundial de Rallies. A ellos se ha unido la gente de deporte motor de Renault, específicamente de Alpine quienes han colaborado en el proyecto.

La operación no correrá a cargo de Dacia, sino de Prodrive, quienes tienen mecánicos e ingenieros preparados para operar el Sandrider. El coche es propulsado por un motor V6 biturbo de 3.0 litros de 360 caballos de fuerza que mueven los 2,010 kilogramos de peso del chasis tubular con carrocería de fibra de carbono.

El cambio de un coche más ligero como un Challenger a un Ultimate ha exigido a Gutiérrez dejar de lado su otra profesión.

“Era difícil compaginar ambas profesiones. A veces estaba un poco saturada de trabajo y al final la cabeza estaba en más sitios y no en el proyecto de Dacia. Tuve claro que con ellos tenía que estar al 100 así que ahora solo estoy enfocada en ello y con más tiempo para pensar en mi”, indicó la doctora que ha tenido que dejar a sus pacientes de lado.

Si bien otras mujeres han competido en el Dakar, Cristina Gutiérrez es la más cercana a igualar la hazaña de Jutta Kleinschmidt. Ante ello, la española describe la clave de su progreso constante en el deporte motor, un amor que empezó desde su niñez.

“En mi carrera deportiva he sido muy sensata y muy realista. Siempre no he querido dar saltos demasiado importantes porque no quería saltarme en algún paso. Entonces siempre empecé desde la base, con presupuestos muy limitados porque al final me lo buscaba yo todo e incluso corría con neumáticos contados. Había días en los que no tenía recambios para el día siguiente y teníamos que conservar muchísimo la mecánica porque nuestro objetivo era terminar únicamente”

“Eso ha sido muy importante porque hoy en día ha hecho que como piloto sea muy paciente, que no me gusta acelerarme a nivel personal. Me gusta pensar las cosas bien antes de hacerlas y yo creo que esa paciencia muchas veces se pierde cuando estás en categorías que hay mucha presión, entonces lo bueno que he tenido es que he tenido oportunidad”.

Con información de Adrenalina