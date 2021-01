David Romo dejará acéfala Dirección de Alumbrado Público, va por diputación en FM

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Luego de no encontrar oportunidades en el partido del que formo parte desde febrero de 1998, decidió cambiar de aires y dar un paso al costado.

Ahora se integrará a las filas del Partido Fuerza México para buscar llegar al Congreso del Estado, en el Distrito 09.

Luego de que es habitante de esa zona habitacional situada en el surponiente de la ciudad, Romo Garza, en breve dejará la Dirección de Alumbrado Público adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de esta ciudad.

“Voy a seguir los pasos del ingeniero Luis Armando Reynoso”, dice con orgullo pese a la negativa imagen que tiene el exgobernador de Aguascalientes quien incluso está sentenciado por el delito de peculado, luego de que en su gestión como mandatario estatal, (2004-2010) se adquirió un tomógrafo en e 2008 por valor de 13.8 millones de pesos y nunca apareció en nosocomio público alguno.

Por ese delito Reynoso Femat está sentenciado a 2 años 9 meses de prisión además de la reparación del daño, pago de multas y tendrá que pagar con servicio comunitario. Incluso se duda que pueda aparecer en las boletas dado que aún combate jurídicamente una reducción de la pena.

No obstando ello, David Romo dice adiós a las filas de Acción Nacional tras casi 23 años de militancia y ahora en el partido de reciente creación hará campaña en su barrio, el fraccionamiento López Portillo donde vivió 30 años, además de tener amigos en otros fraccionamientos aledaños como Santa Mónica, Insurgentes, San Antonio, Vicente Guerrero, La España y Canteras entre otros.

“No hay peor lucha que la que no se no hace y en el PAN nunca se pudo llegar, acá me dan una oportunidad y buscaré aprovecharla con todo”, advirtió.