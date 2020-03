Darán dotación de medicamentos a enfermos crónicos de Aguascalientes por Covid-19

Daniela Lomelí



Aguascalientes, Ags.- El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) anunció que próximamente se les dotará de medicamentos suficientes para tres meses a todos los pacientes con enfermedades crónicas, con la finalidad de evitar que este sector vulnerable de la población se exponga al riesgo de adquirir algún virus en los hospitales de la entidad.

El doctor Miguel Ángel Piza, responsable del ISSEA, explicó en rueda de prensa que esta decisión será comunicada próximamente a todas las unidades médicas para que los pacientes puedan resguardarse en sus casas y prevengan el contagio del coronavirus.

“Vamos a dar ahorita la instrucción en todas las secretarías de salud en sus unidades médicas que a los pacientes crónicos o de riesgo como son hipertensos, diabéticos, de problemas pulmonares, les vamos a dar dotación para tres meses de medicamentos para que no tengan que regresar a arriesgarse”, dijo.

Además, insistió en que los centros médicos de la entidad tienen la instrucción de generar áreas específicas para la entrega de dichos medicamentos y así evitar que los enfermos estén recorriendo otras áreas del hospital.

“La estrategia y el protocolo que está haciendo los hospitales, de manera particular el Hospital Hidalgo, generó una entrada específica, no se cruza por el área de urgencias, no se cruza por todo el hospital (…) todo el que entra con ese paciente, entra con protección”.