Cuanto es el máximo qué puedes tener en una tarjeta de débito: SAT

Redacción

México.- Uno de los productos financieros más usados alrededor del mundo por los cuentahabientes de los diferentes bancos es, sin lugar a dudas, la tarjeta de débito, ello debido a la practicidad para guardar en esta dinero.

Con todo, debes saber que, de acuerdo a las leyes mexicanas en la materia, existe un límite de depósito mensual que los tarjetahabientes deben respetar, ello a fin de que no tengan problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Es así que, teniendo en consideración la importancia de las tarjetas de débito en la actualidad, en seguida te diremos cuál es el límite de depósito mensual en estos plásticos.



En primera instancia, habrá que señalar que, de acuerdo a las autoridades competentes, no hay exactamente un límite de dinero, siempre que no se excedan los parámetros del Banco de México (Banxico), que se pueda tener ahorrado en un tarjeta de débito.

Aunque, lo que sí existe son topes para los depósitos mensuales que se hacen a las tarjetas de débito en México dependiendo de los niveles de estos plásticos. Es así que, de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito en México, hay cuatro niveles de tarjetas bancarias de esta naturaleza, teniendo cada una de estas su propio tope de depósito mensual.

En este tenor, hay que tener presente que los niveles de tarjeta de débito son establecidos por el banco emisor, al tiempo que dependen del historial crediticio y financiero del tarjetahabiente, ha saber los siguientes:

*Nivel 1: tarjetas exclusivas para personas físicas

Estas tarjetas de débito son las más básicas y son utilizadas solo por personas físicas. El máximo de depósito mensual es e alrededor de 5 mil 700 pesos mexicanos, algo así como 750 UDIS (Unidades de Inversión). Aunado a que el saldo acumulado en la cuenta no puede superar los 7 mil 600 pesos, alrededor de mil UDIS.

*Nivel 2: límites de depósito más altos para subsidios y programa de apoyo del gobierno

También son exclusivas para personas físicas. Es así que el límite mensual de depósito es de 22 mil 800 pesos mexicanos, es decir, 3 mil UDIS. Sin embargo, en caso de que el dinero proceda de subsidios y programas de apoyo del gobierno, el tope de depósito será de hasta 6 mil UDIS o 45 mil 600 pesos mexicanos.

*Nivel 3: tarjetas para personas físicas y morales

Estas tarjetas de débito pueden ser utilizadas por personas físicas y morales, y su límite es de 10 mil UDIS, es decir, algo así como 75 mil pesos mexicanos.

*Nivel 4: tarjetas sin límite de depósito mensual

Tanto para personas físicas como morales, las tarjetas de débito de nivel 4 no tienen límite de depósito mensual, no obstante, el banco emisor puede establecer un límite de depósito mensual, ello de acuerdo a lo acordado con el cliente.

Ahora bien, en caso de exceder los límites mensuales de depósito en las tarjetas de débito antes mencionados, las instituciones financieras deberán reportar al SAT dichas operaciones. Aunado a las investigaciones que puede realizar el organismo tributario en las cuentas que excedan el límite en las tarjetas de débito, las entidades financieras pueden bloquear las operaciones de la cuenta hasta que sea regularizada la situación.

*Información de Debate.