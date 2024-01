Critican a mujer obesa por negarse a ceder su asiento extra en un avión a un niño 

Redacción

EU.-Una mujer obesa está enfrentando duras críticas de cientos de internauta después de revelar que se negó a ceder el asiento extra de avión que había comprado para viajar cómodamente a cambio de que un niño inquieto pudiera sentarse junto a su madre.

La pasajera de 34 años dijo que había reservado dos asientos en el vuelo nacional debido a experiencias previas en las que se sentía incómoda en uno. Sin embargo, las cosas no salieron como ella las había imaginado cuando una madre le dijo que “se acomodara en un asiento” para que su hijo pudiera sentarse en el otro.

Además, explicó que todo iba bien, desde el check-in hasta la seguridad y el embarque, cuando de repente la madre del niño, de aproximadamente un año, se le acercó y le dijo que se acomodara en un asiento para que su hijo pudiera sentarse en el otro.

“Ella me lo dijo, no me preguntó. Le dije que no y que pagué por este asiento por el espacio extra”.