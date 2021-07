Critican a Karla Díaz de JNS por vender vasos de casi dos mil pesos

Redacción

La cantante Karla Díaz ha causado revuelo en sus redes sociales, pues al parecer, su público no recibió con buenos ojos una sorpresa que la integrante del grupo JNS -antes Jeans- preparó para ellos, al poner a la venta varios vasos de la marca de su programa en Youtube “Pinky Promise”.

Fue en su programa donde tuvo como invitados a los comediantes Slobotzky y Ricardo Pérez, integrantes del podcast La cotorrisa, donde “Karlita”, como le llaman los fans de JNS, presentó la “Pinky Shop” su nueva página de mercancía oficial, ya que muchos le pedían información sobre la venta de los característicos vasitos de su programa.

Pero no fue sino hasta este último episodio de Pinky Promise donde se comunicó el lanzamiento del vaso para beber líquido oficial del programa: los Pinky Termos.

Los vasos cuentan con un popote y están decorados con cuentas de plástico formando el logotipo del programa: el rostro de un unicornio con los ojos cerrados. “Este Pinky Termo es 100% artesanal hecho a mano con lágrimas de unicornio”, dice la página.

Tras la publicación en las redes sociales del anuncio de la venta de los artículos, las reacciones no se hicieron esperar, pues su precio va de $1,699 a $1,799 pesos, una cantidad que la gran mayoría de los “Pinky Lovers” -seguidores de la cantante- consideró excesiva tomando en cuenta que se trata de vasos de plástico y no se especifica si verdaderamente cuentan con capacidad térmica.

“Mejor me compro tres en Starbucks”, “Los pueden hacer y les sale más barato porque 1,600 es una exageración”, “¿Pos de dónde sacan los diamantes?”, “¿1,700 por los cuatro o cómo?”, “¿Y no le pierden al precio?”, “En serio, qué estupidez, 1,800 por un vaso?”, “Te la rayaste Karlita, me sale más barato hacerlo yo misma y con piedra buena, original que brille, pero bueno” son sólo algunos comentarios que se leen en la publicación.

No es la primera vez que Karla es criticada. En el pasado proceso electoral, la famosa fue duramente señalada por los usuarios de redes sociales por participar en la campaña de proselitismo a favor del Partido Verde, al igual que otras celebridades e influencers.

