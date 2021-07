Critica Jiménez legalización de marihuana” Generará focos rojos para Aguascalientes”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Eventual legalización de la marihuana en un momento que se recortan presupuestos financieros en materia de seguridad a los ayuntamientos puede derivar en situaciones de riesgo, advirtió la alcaldesa Teresa Jiménez Esquivel.

“Es un tema delicado y para nosotros es una noticia donde tenemos que poner foco rojo, pues dicen vamos a legalizar pero les quitamos presupuesto de seguridad. Nos quitaron 48 millones de pesos. Ya va a ser legal, se va a distribuir, pero luego las consecuencias de prevención y cuidando que no haya temas de inseguridad fuertes en nuestro Aguascalientes”, manifestó la edil en conferencia de medios.

Jiménez Esquivel expuso que la administración capitalina cuenta con centros de rehabilitación en el C4 y en algunas dependencias para atención a personas adictas a sustancias, aunque hizo hincapié en la necesidad de fomentar primero la educación en cuanto a su consumo.

“Cada quien tiene su forma de pensar y cada quien toma sus decisiones, pero no sé si estemos preparados para cuando los niños y los jóvenes comiencen, podamos reaccionar. Yo me fijo en los chavos de las colonias que están intoxicados, porque no se le puede llamar de otra cosa, y qué pasa con esos jóvenes”, reiteró la panista.

El pasado lunes 28, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la legalización del consumo lúdico de marihuana en todo el país.

Ante ello, la alcaldesa de la capital propuso la realización de foros con otros presidentes municipales y llevar a cabo estudios. “No sé si en México estemos preparados para tomar esta decisión tan delicada”, finalizó.