Aumenta consumo de drogas en la pandemia de covid hasta en 5%

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Durante la pandemia del covid-19 se incrementó el consumo de drogas entre el grupo de población ya consumidora hasta en 5 por ciento, reveló el titular de salud mental en el estado, Francisco Javier Pedroza Cabrera.

“Mira, de acuerdo a los diagnósticos que tenemos en la población en general no se tuvo un incremento, pero si entre aquellos que ya consumían y fue un incremento hasta del 5%, así como hubo otro grupo que no la consumía con regularidad”, explicó.

Abundó en que la pandemia y el confinamiento si trajeron efectos negativos para la familia, lo que disparó en quienes ya traían problemas de adicciones el consumo de drogas.

“Este problema se detectó más en familias con desventaja social, con escasos ingresos, con hacinamiento y donde no se tiene acceso a lo básico”, recalcó