Crece la fractura entre Morena, PT y Verde en Coahuila

Redacción

Ante la definición de la candidatura para el gobierno de Coahuila, ha crecido la fractura entre los partidos de Morena, del Trabajo y Verde Ecologísta de México. Esto ha dificultado que se pueda consolidar esta coalición nacional.

El precandidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, acusó a Ricardo Mejía Berdeja, ex subsecretario de Seguridad Pública, de “hacerle el favor al PRI”, al dividir a su partido y emigrar al PT como precandidato, luego de no resultar favorecido en la encuesta interna.

“Se andaba rasgando las vestiduras por Morena y anduvo varios meses en actos anticipados de campaña… se lleva a algunas gentes, pero nos tiene sin cuidado. Al irse por otro partido, al único que le hace el favor es al PRI, porque a nosotros nos quita algunos puntos, que esperamos no sean los suficientes para que nos ganen. Aunque realmente es una pena que le haya ganado la pasión y se le convirtió en obsesión”, señaló.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llegó al arranque de precampaña en Coahuila y también se refirió a la decisión de Mejía por no respetar el resultado de la encuesta y postularse por el PT.

“Quien esté en Morena debe tener lealtad a los principios y valores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Quien no respeta la voluntad del pueblo traiciona la voluntad de éste y a ésos no los queremos en Morena… hay gente que se viene un rato al partido y se marea, porque cree que son ellos, cuando en realidad es el pueblo (el que decide)”.

También el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que “el exceso de confianza convertido en arrogancia no es buen principio para la elección en Coahuila, donde la unidad es clave y son necesarios PT y PVEM”.

En sus redes sociales, resaltó que Morena resolvió bien la elección interna en el estado de México, no así en Coahuila.

En tanto, la senadora Citlalli Hernández lamentó la decisión del subsecretario Ricardo Mejía y recordó lo dicho por el presidente López Obrador de que “antes de nuestras pulsiones son nuestras convicciones por un proyecto”.

Mejía Berdeja iniciará precampaña hoy; sin embargo, en rueda de prensa aseguró que antes de irse de Morena, ese partido estaba envuelto en la división.

“No se divide lo que está desunido; la gente carecía de alternativa electoral, no se sentían representados, la gente no puede estar a fuerza en algo que le disgusta, no es como de niño que te decían: ‘tómate la sopa y lo haces, o el aceite de ricino (…) no puede entrar un candidato con calzador, a fuerza, impuesto, la gente tiene corazón, alma, no son robots”, expresó.

A su ver, el proyecto de la 4T no es un partido, sino un movimiento lidereado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el ir con el PT “es abrir una ruta a la democracia para los coahuilenses que quieren un cambio más allá de un partido político”.

Guadiana vs Pérez Rivera

El precandidato de Morena, Armando Guadiana, también se refirió a Evaristo Lenin Pérez Rivera, dirigente del partido estatal Unidad Democrática de Coahuila (UDC), ex aliado de Morena y ahora aspirante a gobernador por el PVEM.

“Este señor siempre ha sido un mercenario. Es una realidad. Me da pena, por eso digo que de 100 políticos agarras a 80 y los puedes echar a la basura”, manifestó Guadiana.

Al respecto, Pérez Rivera, quien empezó precampaña en el municipio de Sierra Mojada, el más alejado de la entidad, lamentó lo dicho por Guadiana, a quien acusó de dividir a la izquierda.

“Su actitud ha sido de traición, de descalificaciones públicas como ésta, por eso nosotros no quisimos ser parte de esa historia, (porque) no representa a la izquierda en Coahuila”, remató.

En Torreón, el precandidato del PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez Salinas, también inició precampaña ayer.

Con información de La Jornada