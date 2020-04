Coronavirus impidió las tardes de sol, arena y sangre en Aguascalientes

Redacción

Aguascalietes, Ags.-Uno de los principales atractivos de la Feria Nacional de San Marcos es su serial Taurino reconocido como uno de los más importantes de América Latina y el mundo.

Hoy en que el Serial debía haber comenzado las puertas de la Monumental Plaza de Toros lucen vacías, la taquillas no están abiertas, no hay puestos de fritangas o semillas, ni siquiera el vendedor de cojines y artículos de la fiesta brava esta en su lugar o el clásico vendedor de puros, hoy el coronavirus no ha permitido los paseillos de las figuras del toreo.

Sin embargo, según la historia no es la primer ocacion en que el serial taurino no se realiza durante la Feria de San Marcos, pues hasta en siete ocasiones realmente no se han realizado festejos taurinos.

Según la historia, destaca que desde 1850 no faltaron las corridas de toros sino hasta 1912 debido a una prohibición; en 1914 por el movimiento armado revolucionario en México tampoco hubo corridas; 1916-1917 también por decreto que las prohibió se cancelaron; 1847 por la fiebre aftosa que azotó a Aguascalientes; 2009 por la contingencia del virus AH1N1 y ahora en 2020 por el tema del coronavirus que obligó a la postergación de toda la Feria Nacional de San Marcos.

El olé no retumbará con las faenas de los coletas, las gradas de la Monumental con cupo para 16 mil espectadores permanecerán vacías.

No habrá empleo para toreros, cuadrillas, monosabios, cubeteros, taquilleros, vendedores de dulces, entre otros.

14 festejos programados con 2 novillas aguardaran mejores tiempos en que se puedan realizar.

80 toros a lidiar se quedaron en sus ganaderías, 14 de ellos ya estarían en los corrales.

Hoy el ¡Viva Aguascalientes! En medio de una buena corrida se reserva el derecho de apartado para mejores tiempos.