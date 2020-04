JM no aplicará toque de queda, pero retirará con la fuerza pública a quien deambule en las madrugadas

Redacción



Jesús María, Ags.-El municipio de Jesús María no va a aplicar un toque de queda en su territorio para hacer valer el #QuédateEn Casa, pero advierte el alcalde Antonio Arámbula que se actuará con firmeza contra aquellos que deambulen en las madrugadas sin justificación alguna.



-¿Se contemplaría en algún momento aplicar el toque de queda alcalde?



-Por el momento solo estamos estamos pidiendo en las noches que no haya gente caminando por las calles, ¡es más! de hecho no debe haber nadie en las calles a altas horas de la noche porque no hay justificación, no tenemos fiestas, las fábricas están cerradas, en teoría se pide mantenerse en casa, entonces no hay una justificación para que la gente ande paseándose y menos a altas horas de la noche, no son vacaciones,mes trata de nuestra salud propia y la de los demás.



El primer edil dejó en claro que no quiere ver a nadie caminando a altas horas de la noche, advirtiendo que se les hará un primer llamado por parte de de las fuerzas de seguridad pública para que se retiren y hasta los llevarán a sus casas de ser necesario, pero en caso que que se pongan renuentes a acatar las indicaciones se les va detener, advirtió.