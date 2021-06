Coparmex exigirá rendición de cuentas a próximos diputados

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió que vigilarán con lupa el actuar de los próximos diputados a quienes les adelantan que les exigirán rendición de cuentas.

El presidente del organismo Juan Manuel Ávila expuso que tradicionalmente solo se le exigen cuentas al gobernador y a los alcaldes, sin embargo es momento de exigirle resultados al poder legislativo que no se tocado.

“Nosotros nos reunimos con todos los legisladores que aceptaron nuestras invitaciones y de entrada también les exigimos que queremos un congreso más abierto, que sea una constante el hecho de que escuchen a la ciudadanía y no se casen solo con sus propuestas”, enfatizó.

Como empresarios consideró que es necesario que se le de voz al pueblo y que no legislen a favor de sus intereses particulares, de grupo o partidos.

“Es lo menos que esperamos que vean por la gente y no por sus intereses, luego por eso vemos tantas acciones que terminan como inconstitucionales lo que refleja que en lugar de legislar para el pueblo lo hacen a como ellos quieren lo cual no debe ser”, concluyó.