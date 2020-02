Convocan Uberianos y Didis a manifestarse contra el cobro de impuestos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los prestadores del servicio de transporte solicitado a través de aplicaciones móviles están convocando a sus compañeros a manifestarse en contra de las tarifas que les pide la Coordinación de Movilidad.

El mensaje de la convocatoria dice:

“Amigo de multiplataforma te invitamos a cerrar la glorieta del quijote este viernes 28 de febrero a las 11 am. Esto es a causa de que movilidad ya está interponiendo más permisos hacia nosotros que solo es una forma ruin de que sacarnos dinero ya no nos dejemos no seamos agachones por qué entre mas les damos mas quieren ! NO FALTES !! Llega 15 minutos antes por favor!”

En dicho mensaje, argumentan que el cobro de los impuestos que les pide dicha dependencia son excesivos, asegurando que les piden 4 mil 200 pesos cuando calculan a casi 8 mil conductores.