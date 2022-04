Convoca gobierno de Aguascalientes a pacto de civilidad 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Femat, convocó al arranque de las campañas políticas a un gran pacto de civilidad por Aguascalientes, evitando con ello la guerra sucia y el golpeteo entre candidatas y equipos que las acompañan.

“Aguascalientes se ha caracterizado por procesos sanos, apegados a la legalidad y sobre todo tranquilos, sin embargo llegó un documento del Instituto Estatal Electoral a mi oficina para que funjamos como testigos, pero a la vez que promovamos un pacto de civilidad entre las candidatas”, expuso.

En entrevista con medios asentó que la intención es que haya más campañas de propuestas y no de ataques, evitando que se desborden las pasiones.

“No sería obligatorio, es más bien una invitación que esperemos que lo entidad y llegue el compromiso porque en ocaciones los equipos de campaña no van en sintonía con ,os candidatos y a veces son ellos los que se exceden y confrontan, entonces se busca evitar problemas”, machacó.

Al concluir el responsable de la política interna aseveró que no se tienen detectados focos rojos de violencia en la entidad por las eleciones, sin embargo se quiere prevenir cualquier tipo de situación.