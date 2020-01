Continúan los pleitos entre los OV7

Redacción

Ciudad de México.-No paran los problemas entre los OV7 quien tal parece que se acercan a una separación.

Todo parece indicar que los problemas entre los integrantes de OV7 aún no termina. En noviembre pasado Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Érika Zaba y Óscar Schwebel anunciaran en sus redes sociales que las presentaciones del grupo en el show 90’s Pop Tour habían sido canceladas arbitrariamente por BOBO Producciones.

A partir de ahí se hizo generó un escándalo en torno al futuro del grupo, incluso, Mariana publicó un video en el que dice, en medio de lágrimas que ella y sus compañeros se enteraron de la noticia través del comunicado de las redes, que iban a anunciar las medidas que iban a tomar.

Luego, tras una larga reunión que sostuvieron los integrantes de la banda, llegaron a un acuerdo y finalmente sí se presentaron en el cierre de la gira.

Y aunque parecía que los problemas entre los integrantes de OV7

habían llegado a su fin, todo apunta a que no es así ya que recientemente se estrenó el documental 90’s Pop Tour por Siempre en el que no aparecen ni Lidia, Erika y Marina.

Este detalle fue percibido por varios usuarios en redes sociales, quienes no perdieron la oportunidad de evidenciarlo: “Porque no están @soymarianaochoa @lidiaavila y @erikazaba? @karladiazof me cae bien, pero el llanto ni al caso. Me latino pero faltó mucha gente muy importante, expresó una seguidora de la cuenta de 90spoptour en Instagram.

A lo que Mariana Ochoa no tardó en responder: “No estamos? De verdad? No lo he visto pero eso habla más que mil palabras”, escribió la cantante.

Tras enterarse de que ni ella ni sus compañeras aparecen en el documental, Ochoa recurrió a su cuenta de Instagram donde reposteó un frase que originalmente fue publicada por Inés Gómez Mont.



“Si este año no me morí de estrés con todo lo que me pasó, no me moriré nunca”, se lee en el mensaje. Mariana no retomó y escribió que era una excelente frase, pues ella también se siente así, “después de vivir cosas que nunca imaginé que pasaran”.

“Te quiero @inesgomezmont !!! Que buena frase!! Así me siento yo también después de vivir cosas que nunca imaginé que pasaran… lo único que me queda claro este año, es que la vida es un constante cambio, y las personas que te rodean también cambian… a veces para bien y a veces para mal…”, puntualizó la integrante de OV7

Inmediatamente los seguidores de la artista interpretaron que era un mensaje dirigido a su compañero, Ari Boroboy: Se vale sobar Ari !!!”, “¿Lo dirá por Ari?” y “¿Lo dirá por @ariborovoy ? Ya no se hablan desde aquella pelea, ni se siguen en instagram”, fueron algunos de los comentarios que escribieron en el perfil de la cantante.

