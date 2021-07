Consultas, referéndums y plebiscitos llegaron incentivar la vida democrática: IEE

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) Luis Fernando Landeros Ortiz, expuso que las consultas ciudadanas, referéndums y plebiscitos son mecanismos que llegaron para quedarse, mismos que incentivar la participación y la democracia.

Dijo que si bien el IEE no participará directamente en la próxima consulta nacional, estarán atentos a su desarrollo para acumular experiencias en caso de que se pueda replicar localmente.

“Son instrumentos que se podrán ver ya con mayor regularidad, debemos de acostumbrarnos y no solamente impulsadas por las autoridades pues se pueden abrir inclusive a la propia ciudadanía”, explicó.

Remarcó que son instrumentos poderosos de la democracia participativa y no electiva que empodera al ciudadano.

“La consulta del primero de agosto independientemente a la pregunta que no es muy clara el ejercicio habla de una madurez en el sistema democrático”, finalizó.