Conoce esta tienda online especializada en bicicletas gravel italianas

Redacción

Todo mundo reconoce que las marcas italianas de nivel medio y alto producen bicicletas de alta calidad, diseños por lo general elegantes y/o innovadores y cuidando siempre los detalles. Igualmente es muy conocido dos hechos: su alto precio y su limitada disponibilidad geográfica.

En este último punto, tienes que vivir en una de las ciudades más importantes del planeta o de alto ingreso económico para poder acceder a ellas. La realidad es que no todos vivimos en ellas. Y si vives en alguna ciudad así, es posible que no tengan el modelo gravel debido a que no es popular esta disciplina ciclista y tampoco te la pueden importar y vender.

Ciertamente el comercio electrónico ha facilitado el acceso a ellas, pero aun así no es tan fácil adquirir una bicicleta italiana de alto nivel. Además, comprar vía Internet tampoco es perfecto. El hacer válida la garantía y la distancia del vendedor para atender detalles de tu bicicleta (una reparación por ejemplo) pueden ser dos factores que te inhiben a comprar una bicicleta de este perfil por esta vía. Asimismo debes añadir el pago de impuestos por importación.

Pues bien, navegando por Internet para buscar información sobre cierta bicicleta gravel italiana, di con un sitio web especializado en vender algunas de las mejores marcas italianas y, lo mejor, las envía a cualquier lugar del mundo.

Un sitio web italiano, para comprar bicicletas gravel italianas

El nombre de este sitio web es Ciclicorsa y su dirección es www.ciclicorsa.com. Acorde con este sitio web con sede en Bérgamo, Italia, su creación data de 2012 y “se especializa en la venta internacional de bicicletas tipo Racing, componentes y accesorios de las marcas italianas de mayor prestigio”.

Ciclicorsa añade que gracias a su ubicación en Bérgamo, le ha permitido establecer una relación cercana con las marcas que ofrece en su sitio web, acceder en menor tiempo a sus productos y reponer sus inventarios.

Esta empresa resalta también el hecho de no ser meramente una plataforma de e-comercio sino ofrecer un verdadero servicio personalizado de venta y postventa, algo que desearíamos ver en cualquier sitio web vendedor de bicicletas gravel. Claro, aquí se justifica más debido al valor o costo de las gravel ofrecidas. Otra ventaja es que en sus talleres pueden armar el cuadro de la gravel de tu marca italiana favorita con los componentes de tu elección, algo que muchas de estas marcas no ofrecen de manera directa en sus sitios web.

El otro gran beneficio, para muchos el más importante, es el envío a cualquier país de estas marcas. Las empresas de envío internacional son FEDEX y DHL. Si vives en la Unión Europea, el envío es gratis en compras superiores a los 199 euros.

Las marcas italianas y modelos gravel disponibles

Las marcas italianas y modelos gravel que puedes adquirir a través de este sitio web son siete:

Pinarello Grevil. Esta marca tiene cobertura geográfica respetable y seguramente está disponible en tu país con algún distribuidor, pero no está de más echarle un ojo a sus precios. Disponible aquí. Colnago G3-X. Aunque no tiene una presencia tan amplia como Pinarello, también tiene distribuidores en un buen número de países de Latinoamérica, aunque quizá no ofrezcan este modelo de gravel en particular. Puedes visualizarla aquí. Basso Palta. Esta marca no es muy común en Latinoamérica y quizá tengas problemas para encontrar algún distribuidor. Tiene tres modelos gravel; Palta, Volta y Tera. Ciclicorsa ofrece dos; Palta y Tera. Puedes visualizarlos aquí y nuestra reseña de la Tera aquí. Cinelli. De las más conocidas marcas italianas y mucho le ayuda su línea de vestimenta casual. En Ciclicorsa puedes adquirir los modelos gravel Nemo, Zydeco y King Zydeco y puedes verlas aquí. Nuestra reseña de Nemo y King Zydeco puedes leerlas aquí, las cuales por cierto tienen un diseño que no ha sido actualizado en los últimos dos años. 3T. Esta marca italiana posee tres modelos gravel de alta gama montando diferentes tipos de transmisiones; Exploro Pro/Team, Exploro RaceMax y Exploro Ultra. Todas están disponibles en Ciclicorsa aquí. Puedes leer nuestra reseña de la Exploro Ultra aquí, RaceMax aquí y la Pro aquí.

En algunas marcas Ciclicorsa ofrece todos sus modelos gravel, como los de 3T.

Otras dos marcas distribuidas por Ciclicorsa es Cipollini y De Rosa. Aunque no tiene disponible en sus inventarios (por ahora) sus respectivas gravel (Cipollini AGO y De Rosa Gravel Carbon, Corum Gravel y Hera), sino solamente bicicletas de ruta, nada pierdes en enviarles un email por si acaso te pueden conseguir la de tu elección. Para visualizar la AGO en el sitio web de Cipollini aquí y los tres modelos gravel de De Rosa aquí.

Concluyo señalando que Ciclicorsa vende otros productos de ciclismo como accesorios y componentes, todos de marcas italianas y no italianas como Pirelli, Vittoria, Fizik, Kask y Columbus, por citar algunas.

Si de Italia te gusta no sólo sus pizzas y pasta, sino también sus bicicletas gravel, entonces ya conoces otra fuente donde buscarlas.