Conoce a Chappell Roan la nueva estrella musical

Redacción

Estados Unidos.- Hubo una época en la que las artistas pop eran similares, parecía que todas venían de una misma escuela, y en cierto sentido asi era. La influencia de las mujeres en los 80 y 90 se vio reflejada en la siguiente generación, en donde personajes como Britney Spears, Christina Aguilera o las Spice Girls luchaban por apoderarse del mundo de la música con imágenes dulces, populares y lo que muchas chicas querían ser. A la par estaban las más rebeldes, un poco más grandes, pero que representaban a otras chicas que su idea de popstar iba haca otro lado, como Alanis Morissette, Gwen Stefani o Björk.

Tres décadas después las chicas son diferentes, el mundo lo es y las ideas también. Y si bien hoy en día las popstars femeninas continúan luchando por el mundo, lo hacen desde una perspectiva completamente diferente. Sí, los iconos de los 90 y 2000 fueron parte de su influencia, pero no sólo por su imagen, sino más bien por sus historias de vida y la manera en la que confrontaron diferentes situacionesuchas.

Chappell Roan nació en 1998 y su desarrollo lo tuvo en los primeros años del nuevo milenio, vamos, una representante perfecta de la generación Z: nativos digitales inmersos en la sociedad de internet, muy creativos, flexibles y multitareas.

Hace 10 años Chappell decidió que la música era el camino que quería seguir en su vida, el pop le dio ese espacio para expresarse. Desde entonces era claro que la originaria de Willard, Misuri, quería ser diferente a las chicas que se dedicaban a la música. Su irrupción en la escena musical llegó en 2023 cuando con el lanzamiento de su primer álbum, The Rise and Fall of a Midwest Princess, el cual la llevó a una gira por Estados Unidos y Europa, y si bien su talento es indiscutible, su autenticidad lo es aún más.

Inspirada por la comunidad LGBTQ+, los queers y considerándose parte de estas minorías, Roan trabajó de todas las formas posibles —en una cafetería y en una tienda de donas— para mantenerse en Los Ángeles y alcanzar ese primer disco.

“Estaba trabajando en el drive-thru y pensé: ‘Dios mío, creo que simplemente voy a ir a la escuela’ porque realmente quería ser… todavía quiero ser terapeuta de arte, ir a las escuelas y hacer arte a través de la terapia artesanal.

“Pensé en el sello de vagabundo que tengo que dice ‘princesa’ y ‘princesa del medio oeste’, y como soy del Medio Oeste, tenía sentido”, compartió Chappell en una entrevista con People en 2023. Por cierto, ese sello fue el primer tatuaje que se hizo.

Las letras de las canciones que compone, el sonido y la imagen que proyecta, poco a poco le han ido abriendo paso en la industria… y de qué forma. En septiembre pasado Chappell fue reconocida con su primer Video Music Award, siendo elegida por el público como Mejor Artista Nuevo.

“Gracias. ¿Pueden creer que estamos en VMAs?, voy a leer… tengo un discurso de mi diario, dedico esto a todos los artistas que me inspiraron y a las personas queer y a los que aman u odian, a los que escuchan mis canciones, los que escuchan mis alegrías y mis temores y a todos los chicos queer que nos están viendo, los veo, los entiendo porque soy uno de ustedes y no permitan que les digan que no pueden ser quienes quieren ser”, lanzó la chica al recibir su astronauta.

Sí, Chappelle, quien fue diagnosticada con desorden bipolar II, ha logrado conectar con la audiencia a través de sus canciones pero, ser diferente y levantar la voz —de forma organica— para la chica de 26 años no ha sido algo sencillo de manejar ni asimilar. Su éxito ha ido in crescendo, de manera exponencial. A inicios de este año se convirtió en la telonera de Olivia Rodrigo, después formó parte de los dos fines de semana del Festival Coachella, el Governors Ball Music Festival en Nueva York, portada de octubre en la revista Rolling Stone y lo más reciente: seis nominaciones al Grammy.

“Todavía estoy tratando de ponerme al día. Realmente no puedo dormir muy bien porque tengo insomnio. Es muy difícil relajarse. Ha sido un cambio muy duro”, dijo la cantante a Rolling Stone.

Su carrera se ha ido cocinando a fuego lento durante una década, no todo le ha llegado de manera rápida. En este tiempo ha enfrentado adversidades como que su primera casa disquera la retirara de su roster, se convirtió en artista independiente y aprendió que lo único que tenía era su instinto y era a éste al que se tenía que aferrar si quería que su música alcanzara a todos.

“Lo que es tan irritante es cómo la gente me toma en serio ahora. Como, ‘¿sabes qué, perra?, he estado haciendo esta mierda y tú recién ahora te estás poniendo al día’”, dijo a la publicación dejando ver que extraña mucho esa normalidad previa a su explosión como una nueva estrella del pop.

“Una parte de mí espera no volver a tener un éxito nunca más, porque entonces nadie volverá a esperar nada de mí”, señaló.

Una parte de mí espera no volver a tener un éxito nunca más, porque entonces nadie volverá a esperar nada de mí.” Chappell Roan, cantante

Su infancia a lado de una madre veterinaria y un padre enfermero no la describe como la mejor, y muchas de sus vivencias en esta etapa la llevaron a que en la adolescencia encontrara en la escritura su voz y forma de expresarse, en donde —como ella misma dice— le hizo un poco de justicia a su niña interior.

“Yo era un bicho raro, muy tímido, cohibido y modesto. El péndulo se inclinó mucho cuando empecé a escribir música pop porque pensaba: ‘Tengo que hacerle justicia a mi niña interior y ser libre’”, agregó.

Y le ha servido.

Olivia Rodrigo resaltó que Chappell Roan —también conocida como Kayleigh Rose Amstutz— tiene algo muy específico que es lo con lo que hace magia en la música.

“Recuerdo que un día entró al estudio y dijo sin rodeos: ‘Ya no me importa una mierda lo que diga la gente. Si me gusta, entonces es bueno’. Me di cuenta de que lo decía en serio. Esa es su magia”, expresó la cantante.

Robert Smith, vocalista de The Cure, también señaló que Chappell —de la misma forma que Charli XCX— son dos de las artistas que ha descubierto y que reconoce que lo que están haciendo es importante.

“Creo que lo que hacen como artistas es realmente fantástico. Sería deshonesto si dijera que es lo que escucho en casa, así que sí, conozco a Charli desde hace mucho, mucho tiempo. Chappell Roan, aunque también lo ha estado haciendo durante un tiempo, ha emergido realmente en una conciencia más amplia durante el año pasado. Pero cualquiera que realmente salga y haga algo, simplemente creo que es genial. En verdad lo creo. Odio a la gente que se sienta allí y sólo critica”, dijo Smith durante el podcast de la BBC Sidetracked.

Y sin quererlo, la exposición de las redes sociales la convirtió en una figura en la cual muchos encontraron reconocimiento y una voz que decía lo que en ocasiones no se podía. TikTok fue el terreno en el que sumó una enorme cantidad de seguidores.

“TikTok era sólo una forma de mostrar mi personalidad y mi funcionamiento interno, pero siento que fue un infierno la mayor parte del tiempo tratar de lograrlo como artista independiente y también tener un trabajo a tiempo parcial”, dijo a People. Hoy la cantante cuenta con más de tres millones de seguidores en la red social.

“No soy sólo yo, son todas las drag queens, las trans queens, todas las otras chicas del pop que han estado trabajando duro durante diez años. Sabrina (Carpenter) y yo hemos estado haciendo esto por una década, todas lo hemos estado haciendo, solo que lleva tanto tiempo levantarse. Creo que la gente sólo quiere algo divertido y no serio, nosotros traemos eso”, explicó en la alfombra roja de los VMAs.

Durante este año Chappell ha aprendido a asimilar, poco a poco, su éxito, también ha aprendido a poner límites dentro de lo que implica su explosión en la industria pero, también ha aprendido a disfrutarlo, así que no dudó en colocar un mensaje en su cuenta de Instagram cuando su rola Good Luck, Babe!, alcanzó mil millones de escuchas en Spotify.

Good Luck, Babe! alcanzó mil millones de reproducciones en Spotify, es una locura”, escribió. Y es que la canción que lanzó en abril de este año, misma que escribió a lado de Daniel Nigro y Justin Tranter, se convirtió en una catarsis.

“Trata de desearle buena suerte a alguien que niega el destino. Sólo quería escribir una gran canción pop que fuera un himno, y escribirla fue una pesadilla. Sabía exactamente lo que quería. Lo escribí en tres minutos. Sentí tanta ira. Estaba tan molesta. Todo salió y no agregué nada cuando lo escribí todo. Fue una tormenta perfecta”, explicó Roan.

Good Luck, Babe! ha sido aclamada por diferentes colegas de profesión como Alex Kapranos, vocalista de Franz Ferdinand, quien la describió como increíble. “No he conocido a nadie, a quien no le guste Chapell. Es muy buena y la canción increíble, así que la vamos a tocar”, dijo Kapronos. El tema fue incluido en el set que la banda realizó en la BBC2.

Los datos

Salió con algunos chicos, pero hace poco se declaró lesbiana y mantiene una relación con una chica que no tiene nada que ver con la industria de la música.

Chappell Roan es considerada un icono queer pop.

Tiene más de cinco millones 500 mil seguidores en Instagram y casi un millón y medio de suscriptores en su canal de YouTube.

Tiene casi 41 millones de oyentes en Spotify.

Sólo ha lanzado un disco de estudio: The Rise And Fall of a Midwest Princess.

Tiene seis nominaciones al Grammy. Disco del Año, Artista del Año, Canción del Año, Grabación del Año, Álbum Pop Vocal y Actuación Solo Pop.

Good Luck, Babe! no tiene video.

Con información de Excelsior