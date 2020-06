Congelan 1,939 cuentas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación

Redacción

Ciudad de México.-El Gobierno Federal va con todo en contra del cártel de “El Mencho”

El gobierno federal está decidido a ir en contra del dinero del narcotráfico, específicamente del cártel más violento que actualmente sacude a México: el Cártel Jalisco Generación (CJNG) comandado por Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”.

En entrevista con Javier Risco y Gabriela Warkentin en su programa de W Radio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que se dará un fuerte golpe a los bolsillos de la organización criminal, toda vez que ya se han bloqueado las cuentas de 400 sujetos relacionados con el CJNG, información que, dijo, se dará a conocer a detalle en las próximas horas.

“Se trabajó igual que lo hicimos con el Cártel de Sinaloa el año pasado en forma conjunta con la DEA, con la Secretaría de Marina, con el Ejército Mexicano, con el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en general. Se han ubicado, bueno es la información de la UIF, se tiene ubicados (a) una serie de sujetos. En este momento hicimos el primer acuerdo de bloqueo de 400 sujetos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero el número seguirá aumentando el día de hoy y el día de mañana para completar a todas las personas que se encuentran relacionadas con el Cártel (…) y que han servido para lavar el dinero proveniente de varias actividades ilícitas”.

Detalló que esto significa congelarle las cuentas a las personas que hayan operado financieramente para fortalecer al Cártel Jalisco Nueva Generación. Un organigrama de los principales operadores del CJNG (Gráfico: Infobae/Jovani Pérez)

“Ayer se firmaron los primeros acuerdos de bloqueo, se seguirá con las investigaciones por supuesto, para ser entregadas en su momento a la Fiscalía General de la República, pero lo importante es que el combate a la delincuencia organizada no deberá ser solamente en el combate al sicariato o a los líderes de los Cárteles, mientras no se detengan las estructuras financieras y se les pueda seguir pagando a jóvenes para que se involucren con los grupos delincuenciales, vamos a seguir teniendo el nivel de violencia que tenemos”, consideró.

“Entonces lo importante es (tener) una estrategia conjunta en donde se combata la corrupción política, los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea sino es producto de pactos muchas veces locales; combatir la corrupción judicial y ministerial para que no tengan este halo de protección. Recordemos el caso de un magistrado en Jalisco el año pasado que tenía 50 millones en sus cuentas que no podía justificar”, señaló.

Nieto Castillo consideró que que hay que poner énfasis en la base social dando impulso a los programas sociales.

“Pero creo que una de las partes centrales de una estrategia global de seguridad implica golpear a las estructuras financieras y eso es lo que hemos estado haciendo desde ayer. Una vez ya analizados los sujetos, hemos encontrado que tienen relación con el Cártel”.

El titular de la UIF reveló que el bloqueo de cuentas podría llegar a las 1,200 personas en México. Santiago Nieto (Foto: Cuartoscuro)

“Nuestro ámbito de actuación es en la República Mexicana, aunque bueno, evidentemente con el trabajo coordinado con la DEA , hemos podido obtener información de Estados Unidos y ellos han iniciado investigaciones también del otro lado de la frontera. Ellos denominaron su operación ‘Pitol’ recientemente, para poder desmantelar en varias ciudades de Estados Unidos la operación del Cártel y nosotros hemos trabajado en esto que hemos llamado operación ‘Arabia Sudi’ y el objetivo es seguir trabajando en la línea que ha planteado el presidente López Obrador, cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad”, dijo.

Santiago Nieto comparó la magnitud de este operativo solamente con el realizado en contra del Cártel de Sinaloa, comandado por Ismael “El Mayo” Zambada, en donde se les bloquearon las cuentas a más de 300 personas.

“La última del Cártel de Sinaloa fueron 330 sujetos los que localizamos y se generaron los acuerdos del bloqueo correspondiente (…)”.

Señaló que la Fiscalía General de la República ha judicializado una serie de casos que nosotros hemos llevado ante ellos. Lo cierto es que nos han pedido muchos datos… en 2019 nos pidieron 660 notas de inteligencia, en 2020 llevan 175. Son informaciones que se integran a sus carpetas de investigación con independencia de que nosotros hayamos presentado o no la denuncia”, dijo.

Detalló que la mayor parte de la información que se les proporciona tiene que ver con carpetas de investigación que ellos inician. Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el líder del CJNG. (Foto: Archivo)

“Yo creo que es una parte fundamental , la relación, la coordinación y yo lo que mencionaría aquí es que la coordinación entre los equipos de trabajo se sigue dando, se da de manera cotidiana y creemos que ese es el camino para enfrentar (a los delincuentes)”.

Reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha pedido trabajar de manera coordinada con Horacio Duarte (recientemente designado como el titular de la Administración General de Aduanas), así como con Ángel Buenrostro en las aduanas.

“Esto implica la revisión de las administradoras, administraciones portuarias con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la Secretaría de Marina y el proceso tiene que seguir para cumplir con las reglas del estado de Derecho”, concluyó.

En menos dos años en los que la UIF se encuentra a cargo de Santiago Nieto, han sido bloqueados 990,000,000 de pesos a los Cárteles de Sinaloa (CDS), Jalisco Nueva Generación (CJNG), Santa Rosa de Lima (CSRL), Los Zetas y La Unión Tepito.

El bloqueo a las cuentas del Cártel de Sinaloa, comandado por Ismael “El Mayo” Zambada, así como al CJNG liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, son los golpes más fuertes contra el narcotráfico en los últimos tiempos.

Con información de Infobae