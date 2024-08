Confirma Karely Ruiz que está embarazada

Redaccción

Nuevo León.-La conocida influencer, quien cuenta con más de 9 millones de seguidores en Instagram y ha estado en el ojo público debido a varias controversias, ha hecho un anuncio que ha acaparado la atención de sus fans y de los medios. En una emotiva publicación, la estrella de las redes sociales ha revelado que está esperando un bebé.

En la imagen que compartió, se puede ver a la influencer luciendo un elegante vestido dorado que destaca su creciente pancita de embarazo. El post dice:

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”

La noticia ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales, con seguidores y figuras públicas expresando sus felicitaciones y buenos deseos. Aunque la influencer ha sido objeto de diversas controversias en el pasado, esta vez el foco está en su emocionante anuncio personal, y la mayoría de los comentarios han sido de apoyo y celebración.

Usuarios reaccionan

Fueron muchas las reacciones de diversos internautas que felicitaron a la creadora de contenido por su embarazo, deseándole lo mejor en esta nueva etapa:

Felicidadessss preciosa te ves increíble disfruta mucho de esta etapa que esta por venir

Serás la mejor mamá, te amo estoy feliz por ti

Ya quería que lo dijeras para ver la reacción de much@s. Todas seremos tías, muchas felicidades Karely

Felicidades hermosaa, por esta nueva etapa me siento feliz por ti bendiciones para ti y para tu nuevo bebe que viene en camino dios los bendiga

Acabas de conocer al amor de tu vida. Pues sí, es cierto, los hijos son el verdadero amor de nuestra vida. Muchas felicidades Karely