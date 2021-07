Confirma INE multa millonaria a Samuel García

Redacción

Ciudad de México.-Gobernador electo de Nuevo León enfrenta multa millonaria.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló con 8 votos a favor y 3 en contra el proyecto que sanciona al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García y Movimiento Ciudadano por propaganda no reportada de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. Al aprobar el proyecto enviado por la Unidad de Fiscalización, se aprobó una multa por 448 mil 995 pesos al gobernador electo y con 55 millones 400 mil pesos al partido que lo postuló.

En sesión extraordinaria, los consejeros analizaron la propuesta enviada por la Unidad de Fiscalización de dicho órgano electoral de contabilizar 45 fotografías y 1300 historias de Rodríguez Cantú fijadas como “aportaciones prohibidas en especie”.

Argumentos. Al respeto, los consejeros pidieron dejar de lado el tema de parentesco o matrimonio, pues Mariana Rodríguez tiene actividad empresarial y desde 2018 registró su nombre como marca y se registró como persona física con actividad empresarial en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En ese sentido, señalaron que dado que su actividad publicitaria deviene de sus publicaciones en sus redes sociales, las fotografías e historias que se dieron en apoyo a Samuel García tenían que ser reportados en los gastos de campaña del abanderado emecista, ya que representó un beneficio para él.

El consejero presidente Lorenzo Córdova reprochó que en el debate público y al interior del Consejo Electoral haya predominado el lazo familiar y sentimental en lugar de los jurídicos. En ese sentido expresó que los argumentos que se dan donde se cosifica a la mujer o es violencia política contra la mujer es falso. Córdova Vianello apuntó que no se impidió que Rodríguez apareciera en espectaculares, eventos de campaña y spots de Samuel García o el partido Movimiento Ciudadano, pues incluso señaló que sí participó en ellos. Agregó que no se limitó su libertad de expresión; sin embargo, su actividad y registro ante el SAT, contrario a 2018, la hacen un ente prohibido para apoyar a un candidato prohibido y, en todo caso, se debían reportar a los gasto del candidato.

“Hay quien ha llegado a acusar de que en este tema se está cosificando a la mujer. Se ha hablado de violencia de género. Pero de lo que es verdadero punto de discusión se ha hablado poco. Lo cual evidencia que nadie ha leído o no se conoce este proyecto”, apuntó Córdova.

Durante el debate, Mariana Rodríguez estuvo pendiente de la discusión y mediante sus redes sociales aclaró que desde el 6 de junio del 2020 se dio de baja como persona física con actividad empresarial en el SAT. En ese sentido, apuntó que el apoyo que le dio a su esposo como candidato a la gubernatura está apegado a la ley.

“Ya que los consejeros están pendientes de mis redes: les quiero aclarar lo siguiente. Ellos dicen que soy una Persona Física con Actividad Empresarial, ESTO ES INCORRECTO. Desde el 6 de junio del 2020 me di de baja como Persona Física con Actividad Empresarial y estoy completamente apegada a la ley. Pido de favor rectifiquen su información”, apuntó la influencer.

Por su parte, Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, cuestionó la decisión de los consejeros, apuntó que hay una “carga de machismo” en el proyecto que se votó.

“¡No, señoras y señores consejeros! Lo que hizo Mariana Rodríguez Cantú fue sumarse libremente a la campaña de su marido, como lo han hecho siempre en su vida diaria, en toda la historia electoral del mundo, miles de esposas y de esposos que apoyan a sus parejas, famosos o no. Pero son ustedes, de manera ominosa y abyecta, quienes le han puesto precio a ese apoyo. Y con ese criterio absurdo, llegan a cifras igualmente ridículas y pretenden tomar decisiones aún más ominosas. Ustedes saben que estoy diciendo la verdad. Lo saben muy bien. Si la señora Mariana Rodríguez no se hubiera forjado su propio espacio en Nuevo León, esto no estaría sucediendo. Lo que están sancionando es su éxito y libertad”, expuso el senador en su cuenta de Twitter.

