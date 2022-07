Confirma alcalde auditoría a Veolia para antes de concluir éste año

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Es necesaria aplicar una auditoría a la concesionaria de agua Veolia, reconoció el presidente municipal Leonardo Montañez Castro, quien abundó que dicho estudio deberá realizarse antes de finalizar el año en curso y con miras al término del contrato de concesión para el próximo 2023.

“Se tiene que hacer, tiene que realizarse para conocer la situación y sobretodo por el tema de la gran decisión que estamos por tomar el siguiente año. El tema es que se pueda realizar antes que termine el año”, señaló el alcalde, durante una entrevista grupal.

– De los resultados que arroje la auditoría, ¿dependerá si continúa o no Veolia?

– No, es un tema para tener herramientas en lo que viene. No es para ver si se quedan o se van, no es vinculatorio. Es un tema de conocer el estado que guarda una concesionaria que es prestadora de un servicio público.

La petición de una auditoría a la concesionaria privada fue solicitada por regidores de oposición, durante la sesión de Cabildo de este mes. Por lo pronto, Montañez Castro informó que su administración ya ha revisado otros posibles modelos de servicio de agua tanto de perfil público, como ocurre en el estado de Nuevo León, así como un mixto que opera en la ciudad de Saltillo. Aunque reiteró que no se ha definido el que se seguirá para el 2024.

“No es solamente el modelo, hay muchas cosas más que debemos de revisar en cuanto al tratamiento, líneas moradas e infraestructura pluvial. El mejor modelo es el que nos garantice el abastecimiento de l líquido”, recalcó.

El servicio municipal de agua fue concesionado en octubre de 1993 a la empresa entonces llamada Caasa, que luego cambió su nombre a Veolia, y que tiene contrato legal por 30 años.