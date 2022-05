Colectivos rechazan cifras oficiales de 100 mil desaparecidos en México 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al fijar posicionamiento, el Observatorio de Violencia Social y de Género, cuestionó las cifras oficiales del gobierno federal que hablan de 100 mil personas desaparecidas en el país.

La activista y presidenta de dicha organización, Violeta Sabás, expuso que hay un número aún mayor pues se tienen casos en donde las personas no denuncian, principalmente por la falta de atención y seguimiento a los casos en las fiscalía y prefieren realizar las búsquedas por su cuenta.

Por su parte Javier Espinoza afectado por el llamado caso “Maverick”, resaltó que tan solo en Aguascalientes se tienen 338 personas que hasta el día de hoy no han sido localizadas, hablando de un promedio de un desparecido por mes si se toma como base el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Advirtieron además de un colapso forense, toda vez que apuntaron a que en el país hay 53 mil personas localizadas sin vida y alojadas en los servicios periciales en los estados, sin embargo no existe un cruce genético para realizar las pruebas con las familias.

Lo anterior al dar a conocer pormenores de la marcha que realizarán por los desaparecidos este martes 31 de mayo en punto de las 11 horas saliendo de la Fiscalía del estado a la Plaza de Armas.