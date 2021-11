Cobro electrónico tendrá que entrar de a poco en el transporte público: OCM

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El sistema de cobro electrónico dentro del transporte público de la entidad tendrá que entrar de a poco en la dinámica ciudadana, sin descartar totalmente el pago en efectivo, que es la manera tradicional de pago, señaló la presidenta del Observatorio Ciudadano de Movilidad (OCM), Loecelia Ruvalcaba Sánchez.

“Nosotros desde el observatorio hemos visto mucha sensibilidad por parte del gobierno del estado y al parecer no quieren hacer el cambio tan, de tajo, precisamente pensando en que la población tiene que irse convenciendo poco a poco de que este es un mejor esquema; supongo que tendrán una estrategia con los dos esquemas a la par”.

Comentó que este esquema planteado desde el gobierno estatal brindará más beneficios a los usuarios del transporte público, pero no puede excluirlos por desconocer y no usar la nueva forma de pago, por lo que se tendría que trabajar con ambas modalidades.

Ruvalcaba Sánchez reconoció que el sector de los adultos mayores podría ser el que más dificultades tenga para entender el nuevo sistema de pago electrónico, aunque para el resto de la población será más sencillo, especialmente por el incremento del uso de tarjetas para efectuar pagos en múltiples comercios.

Resaltó que el cobro electrónico representará una forma más rápida e higiénica de pago para la población, y con el paso del tiempo se asentará entre los usuarios.

Por último, señaló que aún quedan pendientes encaminados hacia el plan de Sistema Integral de Transporte Público Multimodal (SITMA), como el uso de las terminales por parte de los concesionarios, la regulación de rutas prolongadas, la aplicación de transbordos, entre otros.

