Revira Marko Cortés y llama mentiroso a Martín Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Mediante sus redes sociales el líder nacional del PAN Marko Cortés reviró a críticas que le endilgara el gobernador del estado de Aguascalientes, el panista Martín Orozco Sandoval a quien llamo mentiroso.

El líder del panismo pidió a Orozco Sandoval no hacerle el juego al presidente Andrés Manuel López Obrador, exponiendo que la batalla y el adversario está fuera y no adentro del partido.

Le recordó que se ganó Aguascalientes en 2019 y 2021, no por él, sino a pesar del él y se ganará el 2022, concluyó.