Clausuran negocios que no respetaron medidas de prevención en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El Ayuntamiento de Jesús María llevó a cabo la clausura de varios establecimientos que no cumplían con las medidas de higiene y prevención del Covid-19 recomendadas por las autoridades sanitarias.

El edil Antonio Arámbula explicó que entre los negocios que fueron clausurados se encontraron gimnasios, bares y canchas deportivas, destacando que no se impuso una sanción económica.

“Por el momento no se les ha sancionado económicamente, ya la sanción es bastante cerrarle porque ya no tienen un ingreso, entonces solamente se ha clausurado a los que se ve que tienen una falla”, dijo.

Contrario a estos establecimientos, Arámbula aseguró que los vendedores de comida se han aplicado bien a las recomendaciones de higiene que se determinaron en el municipio.



“No hemos clausurado ninguna tienda de alimentos porque han cumplido bastante bien las medidas que se les han indicado y se atiende perfectamente cuando hay algún aglutinamiento”.

Por último, invitó a la población jesusmariense a que se queden en casa el mayor tiempo posible y acatar las acciones de prevención emitidas por parte de las autoridades sanitarias.

Hasta este lunes, se reportaron 95 casos positivos de coronavirus en Aguascalientes, de los cuales 4 se ubican en la demarcación chicahual.