Ciudadanos se dicen a favor de sancionar a quienes no usen cubrebocas

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Algunos ciudadanos dijeron estar de acuerdo en que la autoridad llegue a sancionar o incluso encarcelar a aquellos que no utilicen su cubrebocas en espacios públicos, con el fin de que todos aporten a la lucha contra el Covid-19.

Para saber la opinión de la población, El Clarinete realizó un ejercicio con varios vecinos de la cabecera de Jesús María, donde se les cuestionó si estarían de acuerdo o no en que las autoridades aplicaran dichas sanciones sobre los ciudadanos que aún no acatan las medidas sanitarias.

En esta ocasión, todos los participantes estuvieron de acuerdo, argumentando que aún hay muchas familias que siguen sin utilizar el cubrebocas y que en muchos espacios públicos no se les llama la atención.

A continuación, algunas de las respuestas:

“Sí se debería de multar porque, la mayoría traemos cubrebocas pero no sabemos quién traiga el virus y lo pueda pegar. Ayer fuimos a Soriana y mucha gente se estaba metiendo por otra puerta, les comenté y me ignoraron, pero ya verán qué hacen ellos. Creo que del 100 por ciento, el 60 no usa cubrebocas”. comentó Irineo, quien por el momento se encuentra desempleado.

“Creo que sería una buena medida para todos, vemos que esto sigue en aumento, entonces creo que es responsabilidad de todos el tomar las medidas necesarias y claro, es una protección como te comento. Yo creo que sí se debería de sancionar, y te lo digo reconociendo que yo a veces lo descuido, a veces veo que mucha gente andamos sin el cubrebocas, sería una medida”, señaló Gustavo, ciudadano pensionado.

“Sí, porque aún hay gente muy necia que todavía no se pone el cubrebocas, en el tianguis hay muchas personas que no llevan cubrebocas, niños que no llevan cubrebocas y andan así en la calle, y si uno les dice algo se enojan, nos contestan que a nosotros no nos importe, en los tianguis sobre todo. En los primeros días sí los pedían, pero ahorita ya no”, dijo Guadalupe, ama de casa.

“Sí porque contagian a otras personas, no se vale que unos nos cuidemos y otros no. En toda la calle es igual, muchos todavía no traen su cubrebocas, por eso digo que sí se debería de sancionar”, mencionó Rocío, ama de casa.

“Yo creo que sí y más que nada nos hace falta ser más de conciencia y educación por parte de los adultos a los niños que son los principales transmisores o portadores del virus. Hay bastante gente que sale y no usa el cubrebocas, yo salgo cuando ocupo salir, si no me quedo en casa, pero sí se ve bastante gente sin cubrebocas”

“Sí, como ahorita estaba una persona y la niña en vez de limpiarla, estaba embarrando los mocos en las bancas y eso y pues no, eso no se debe hacer. Además hay mucha gente que aún no usa el cubrebocas”, dijo Isela, ama de casa.

“Yo creo que sí, a lo mejor no encarcelar porque creo que eso en lugar de que la gente haga conciencia lo haría más por miedo, por evitarse la molestia, y por eso creo que sería mejor por voluntad propia. Pero sancionar quizá sí, aunque sea con poquito dinero o con una multa o que se pongan a recoger la basura o algo, que donen cubrebocas o gel, no sé, pero sí estaría bien que una llamada de atención, una sanción así sí se aplique, porque somos muchos los que todavía no usamos el cubrebocas”, señaló Abraham, padre de familia.

“Sí se debería de sancionar. No se vale que estemos todos asustados, tomando nuestras precauciones y pasen así hasta las mamás con los niños y les vale, uno hasta se asusta más por los niños que se contagien y aún hay muchos niños con su mamá o con su papá que no, les vale y se salen así hasta a pasear, entonces te digo, más por los niños sí deberían de sancionar”, agregó Maricela, ama de casa.