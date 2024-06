Cientos de peregrinos mueren durante el haj en Arabia Saudí debido a altas temperaturas

Redacción

Cientos de personas han muerto durante la peregrinación del haj de este año en Arabia Saudí, enfrentando las extremas temperaturas en los sitios sagrados del islam, informaron las autoridades el miércoles. Mientras tanto, numerosos fieles buscan recuperar los cuerpos de sus seres queridos en medio de la tragedia.

Hasta ahora, el gobierno saudí no ha proporcionado una cifra oficial de muertos ni ha especificado las causas de los decesos ocurridos durante la peregrinación, una obligación que todo musulmán apto debe cumplir al menos una vez en la vida.

Sin embargo, cientos de personas han formado largas filas frente al Complejo de Emergencia del vecindario de Al-Muaisem en La Meca, desesperados por obtener información sobre sus familiares desaparecidos.

Circula en línea una lista que sugiere que al menos 550 personas han perdido la vida durante los cinco días del haj. Un médico, que pidió no ser identificado por The Associated Press para poder revelar información no publicada por el gobierno, confirmó que los nombres en la lista parecían genuinos. Este médico y otro funcionario, también bajo anonimato, estiman que hay al menos 600 cuerpos en las instalaciones.

Varias naciones, entre ellas Jordania y Túnez, han informado sobre la muerte de algunos de sus peregrinos debido al calor extremo en los sitios sagrados de La Meca.

El martes, las temperaturas en La Meca y los alrededores alcanzaron los 47 °C, según el Centro Nacional de Meteorología saudí. Los testigos presenciaron cómo varias personas se desmayaban durante el ritual de lapidación simbólica del diablo.

Además, el lunes se registraron temperaturas de hasta 51.8 °C en la Gran Mezquita de La Meca, aunque para ese momento los peregrinos ya se habían trasladado a Mina, indicaron las autoridades.