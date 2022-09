Chuy Corona “le hizo grilla” a un compañero y sería cepillado de Cruz Azul

Redacción

Ciudad de México.-La directiva de Cruz Azul ya habría tomado una decisión sobre el futuro del experimentado portero José de Jesús Corona: no le renovarán contrato.

José de Jesús Corona es uno de los grandes referentes que tiene el plantel de Cruz Azul. Sin embargo, a día de hoy, su futuro es una incógnita. Su contrato con la institución finaliza el 30 de junio del 2023, pero todo parece indicar que la directiva tiene pensado no extender este vínculo. De esta manera, el portero estaría viviendo sus últimos meses en La Noria.

Desde julio del 2009 que Chuy defiende los colores de La Máquina, y supo darle muchísimas alegrías a la afición. Pero claro, la política del club siempre ha sido clara con los jugadores veteranos y aquí no habrá una excepción. El experimentado portero tiene 41 años, por lo que en la interna ya han decidido apostar por sangre joven de cara al futuro cercano. Aún así, habría un motivo más además de la edad para “cepillarlo”…

De acuerdo a la información brindada por El Francotirador de Récord, el arquero nacido futbolísticamente en Atlas no se portó de la mejor manera en la interna del vestidor, algo que habría sido un detonante para no renovarle contrato. Es cierto que recuperó la titularidad para estos últimos dos encuentros, pero los mandamases no están nada contentos con su actitud con un compañero.

Con información de BolaVip México