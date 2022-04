Christian Nodal se muda a Estados Unidos para disfrutar de su privacidad y sus lujos

Redacción

Tras su truene con Belinda, el cantante Christian Nodal se dedicó a rehacer su vida y su carrera profesional. Sin embargo, el también compositor de 23 años decidió que este nuevo inicio no lo haría en México, sino en Estados Unidos, para poder disfrutar cómodamente de sus lujos.

De acuerdo con la revista TV Notas, una supuesta fuente cercana reveló que Nodal se la ha pasado gastando su fortuna en lo que le place. Por ejemplo, aseguró que “sigue con sus gastos extravagantes, paga ¡casi un millón de pesos! por rentar una casa en Los Ángeles”.

Otros medios estadounidenses destaparon que el mexicano compró una camioneta Cadillac Escalade Sport en color negro con interiores de piel y que ostenta un valor cercano a los 2 millones de pesos.

También revelaron que el cantante visitó este domingo el restaurante Nusr-Et y gastó cerca de 20 mil dólares al pedir cortes de carne bañados en oro y que tienen un costo de mil 100 dólares.

Recordemos que anteriormente, el propio Christian Nodal confesó que le parecía complicado vivir en México, ya que su fortuna y sus lujos le hacían resaltar de los demás y por lo tanto, no podía tener privacidad.

“Pues es que es muy complicado vivir en México, es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, contó en una transmisión en vivo en redes sociales.

“Me pasó, tenía un Ferrari que nomás existía uno en todo México y obviamente la gente sabía dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. No me gustaba que no hay privacidad y aquí es como ‘no importa’, aquí hay un montón de gente que tiene sus lujos, sus carros, sus casas y todo, entonces no es común que la gente se sorprenda y en México sí, la gente dice ‘ah, no manches’, aquí no, entonces por eso me gusta más aquí”, sentenció.

Con información de Infobae