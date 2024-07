‘Chicharito’ Hernández vuelve a lesionarse de la rodilla

Redacción

Guadalajara.-Algo más grave pudo haber pasado con Javier ‘Chicharito’ Hernández a mediados del pasado mes de junio cuando Chivas terminaba su pretemporada en Cancún. En su transmisión en vivo a través de Twitch, el atacante del Guadalajara confesó que sufrió una nueva lesión y que temió por otra ruptura de ligamentos.

Tenía un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Creo que esquivamos una bala muy dura, porque me pude haber roto el ligamento otra vez, pero ahora de la otra rodilla. Por una barrida sin intención, casi me rompo el ligamento de la rodilla, pero solo quedó en un esguince. Por eso no pude ir a Zacatecas, porque me pasó un entrenamiento antes de volver”, dijo Javier Hernández.

Esta lesión ocurrió en uno de los últimos entrenamientos que tuvo el Rebaño en el Caribe mexicano y por esta razón se perdió los dos partidos amistosos de la Copa por la Paz en Zacatecas. A pesar de ellos, Hernández ya está listo para ser tomado en cuenta para el partido de la Jornada 1 ante Toluca, incluso ya tuvo minutos el sábado pasado ante Leones Negros de la U de G.

Casi me chingo la rodilla. Afortunadamente por todo el trabajo que llevo haciendo, no solo el del equipo, sino el de complemento, ayudó a que mis caderas se movieran y no sufriera tanto. Me salve, porque si me vuelvo a lesionar la rodilla así, me retiro, no creo estar otros ocho meses recuperándome”, compartió el histórico delantero.