Checa los escenarios sobre la posible salida de Ben Roethlisberger de los Steelers

Tomando el pulso a los fanáticos de los Pittsburgh Steelers, o al menos al subconjunto de fanáticos de los Steelers que son colaboradores habituales de nuestra pequeña comunidad aquí, la mayor parte de la base se ha resignado en el transcurso de los últimos meses que el mejor curso de acción para la franquicia es comenzar los preparativos para el futuro, específicamente, el futuro de la posición de mariscal de campo, más allá de Ben Roethlisberger.

Roethlisberger, que va a cumplir 39 años en un mes y se dirige a su temporada 18, viene de una temporada interesante en la que logró lanzar 33 touchdowns y solo 10 intercepciones, pero con un promedio de yardas por intento muy bajo a pesar de tomando pocos sacos. A medida que avanzaba la temporada, quedó claro que la defensa se estaba ajustando a su estilo de juego.

No hace falta decir que, con los Steelers terminando la temporada 1-5 (aunque una de esas derrotas fue en un juego en el que no jugó), hay preguntas y preocupaciones sobre si Roethlisberger puede o no darle a este equipo de los Steelers la jugada que necesita. necesitan ganar, y cómo se adaptaría a la ofensiva de Matt Canada.

Con todas las preguntas que rodean la posición, un número creciente de espectadores ha llegado a la conclusión de que el mejor escenario para el equipo es que Roethlisberger tome la decisión de colgarlo. Pro Football Focus está en este mismo barco, y también temen, en el peor de los casos, que el equipo dé prioridad a agentes libres como Bud Dupree o JuJu Smith-Schuster sobre Cameron Sutton y Mike Hilton. Anthony Treash escribe:

El mejor de los casos aquí no va a ocurrir. Ben Roethlisberger ocupó el puesto 25 de 33 mariscales de campo en calificación aprobatoria en lanzamientos de más de 10 yardas en 2020, y volverá a un acuerdo reestructurado. Incluso con un contrato modificado para el Big Ben, Pittsburgh aún tendrá poco espacio en el tope salarial para trabajar, por lo que es importante que asignen lo que tienen a los esquineros Mike Hilton y Cameron Sutton sobre tipos como Bud Dupree o JuJu Smith-Schuster. Sutton y Hilton juntos costarán casi tres veces menos que Smith-Schuster y generarán 2.5 veces más WAR combinados que el receptor abierto en 2020. En cuanto a Dupree, las dos esquinas generaron seis veces más WAR que el cazamariscales y también costarán menos.

Cualquiera que tenga la esperanza de que Roethlisberger se retire o, mejor aún, de que los Steelers lo despidan, inevitablemente se sentirá decepcionado. Tampoco hay garantía de que el equipo no vaya a perseguir fuertemente a uno de sus principales agentes libres, como Dupree, como sugirió Art Rooney II a principios de este año.