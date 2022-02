Chalet Douglas se transformará en proyecto turístico 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Héctor Castanedo Quirarte, confirmó que la finca del conocido Chalet Douglas ubicado en la calle de Vázquez del Mercado se transformará en un proyecto turístico.

El funcionario federal expuso que se otorgaron los permisos a inversionistas privados, bajo la condicionante de respetar el inmueble principal que aunque data del siglo XX y no se considera como histórico, se tenía bajo resguardo y protección del INAH.

-¿Saben ustedes qué uso en concreto se le va a dar?

-Miren, lo que es el rescate de la antigua finca que veíamos detrás de una barda y que hace apenas tres semanas ha quedado al descubierto le hemos estado dando seguimiento a los trabajos de restauración, sin embargo sabemos que los propietarios tienen la intención de darle un uso turístico que es lo que sabemos únicamente.

Remarcó que se trata de una inversión privada ajena al gobierno con lo que se le va a dar nueva vida a toda esa zona que converge con el templo de San Antonio uno de los iconos de la ciudad.

-¿Saben de cuánto va a ser la inversión?

-No sabría decirles, esa parte lo desconocemos y solo los propietarios de la finca podrían ampliar más la información en cuanto a la inversión y la precisión del proyecto, pero insisto que la finca principal no se modifica, concluyó.