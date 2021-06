Caso ‘Magui’ esta cerrado y no se puede modificar la sentencia: Figueroa

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para el fiscal del estado Jesús Figueroa Ortega el feminicidio de la menor conocida como ‘Magui’ es caso cerrado en donde no se podrá modificar la sentencia en contra del homicida como lo exige la familia de esta.

El Fiscal estatal anotó que por desgracia los familiares de ‘Magui’ han sido mal asesorada por algunos abogados en donde en su momento el juez de control para adolescentes otorgó sentencia para el homicida que es la máxima de 5 años que otorga la ley en menores de edad dentro del sistema de justicia para adolescentes.

Más adelante Figueroa acotó que la modificación de la sentencia no está en manos de la fiscalía ni de los juzgados como lo demanda la familia y para que ello ocurriera se tendría que modificar la ley.

-¿Estos 5 años si se pueden reducir o no?

-No se reducen tampoco porque es la máxima sentencia y el adolescente debe de permanecer el tiempo que el juez le fijó detenido.

Insistió en que para la autoridad el proceso ha concluido desde el momento en que al agresor se le dictó sentencia.