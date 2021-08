Casi 500 quejas vs el transporte público se presentan al mes en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Cada mes se llegan a recibir alrededor de 500 denuncias en contra del servicio otorgado por el transporte público en Aguascalientes, señaló el titular de la Coordinación de Movilidad (CMOV), Ricardo Serrano.

En entrevista con El Clarinete, el funcionario comentó que la mayoría de dichas denuncias no son ratificadas por los ciudadanos debido a que temen que los identifiquen o que se den represalias en su contra mientras abordan el transporte público, por lo que la autoridad no les puede dar seguimiento.

“Muchas de ellas no se ratifican, la gente tiene que ratificar la queja para que podamos darle seguimiento hasta su término positivo o negativo, a favor del usuario o a favor del operador del transporte y lo que hemos visto es más o menos un promedio de 120 denuncias por semana o 500 al mes”, dijo.



Aguascalientes, Ags.- Cada mes se llegan a recibir alrededor de 500 denuncias en contra del servicio otorgado por el transporte público en Aguascalientes, señaló el titular de la Coordinación de Movilidad (CMOV), Ricardo Serrano.

En entrevista con El Clarinete, el funcionario comentó que la mayoría de dichas denuncias no son ratificadas por los ciudadanos debido a que temen que los identifiquen o que se den represalias en su contra mientras abordan el transporte público, por lo que la autoridad no les puede dar seguimiento.

“Muchas de ellas no se ratifican, la gente tiene que ratificar la queja para que podamos darle seguimiento hasta su término positivo o negativo, a favor del usuario o a favor del operador del transporte y lo que hemos visto es más o menos un promedio de 120 denuncias por semana o 500 al mes”, dijo.

Para que un reporte sea atendido por la coordinación, se deben señalar datos como el día y la hora del incidente, el número económico del camión, el destino de la ruta, el suceso, el nombre completo y el número telefónico del denunciante.

Más adelante, explicó que la mayoría de las quejas apuntan al servicio otorgado por parte de los choferes de camiones urbanos, seguidas por las inconformidades contra taxistas, choferes de combis y de plataformas.

Detalló que la CMOV ha aplicado cerca de 100 sanciones en contra de los trabajadores del transporte público debido a que no utilizan el cubrebocas durante su jornada laboral, por manejar a exceso de velocidad, llevar un exceso de pasajeros o por no detenerse en las paradas oficiales, entre otros motivos.

Por último, el coordinador agregó que las sanciones en contra de los choferes del transporte público pueden ir desde llamados de atención hasta sanciones económicas e incluso, con el retiro de las unidades.

La ciudadanía puede reportar cualquier anomalía en el transporte público a través de WhatsApp al número 449-911-9294.