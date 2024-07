Carta abierta de magistrados y jueces a Claudia Sheinbaum

Redacción

A través de una “carta abierta a la virtual presidenta electa de México”, Claudia Sheinbaum Pardo, un grupo de 42 jueces y magistrados de circuito han expresado su profunda preocupación sobre la posible reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Los firmantes advierten que la propuesta de elegir a los impartidores de justicia por voto popular podría convertirlos en políticos, comprometiendo así la independencia judicial y desmantelando la inversión de las últimas tres décadas en el actual sistema de carrera judicial.

“Presidenta, los juzgadores no somos políticos, no competimos en la arena política, menos aún si hemos sido señalados frecuentemente por no haber resuelto en el sentido que una de las partes pretendió, sin la posibilidad de rebatir en igualdad de condiciones esas críticas”, se lee en la carta, que ha circulado ampliamente en redes sociales.

En México, actualmente hay alrededor de mil 700 jueces y magistrados de circuito en activo, según fuentes consultadas.

Los firmantes de la misiva subrayan que en los últimos 30 años, el Poder Judicial ha destinado recursos significativos para formar profesionales al servicio de la nación, desarrollando planes de estudio, programas académicos y fomentando el conocimiento y sensibilización sobre la problemática nacional, con un enfoque en la protección de los derechos humanos.

“Acceder a los cargos de juez y magistrado por voto popular dejará de lado toda esa inversión. El sufragio no está dirigido a favorecer las cualidades derivadas de la formación social y profesional del juzgador. Los comicios son fuente y producto de la actividad política, que no nos corresponde realizar”, enfatiza la carta.

Entre los jueces y magistrados que firman la misiva, se identifican nombres destacados como Jorge Eduardo Ramírez Téllez, Amilcar Asael Estrada Sánchez, Breyman Labastina Martínez, Carlos Aldo Vargas Eguiarte, Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz y Ciro Carrera Santiago. Todos ellos son egresados de la especialidad en administración de justicia en juzgados de distrito, generación 2011-2012.