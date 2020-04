Carmen Salinas y Cepillín están peleados a muerte

Redacción

Ciudad de México.-El payasito de la tele y la actriz Carmen Salinas están peleados a morir.

La actriz Carmen Salinas recordó cómo conoció a Ricardo González, mejor conocido como Cepillín. En un video de YouTube, contó que vio al payasito en un circo en Monterrey, después lo llevó a la Ciudad de México y le dio asilo en su casa para que comenzará a buscar una oportunidad en el mundo del espectáculo. A pesar de que tenían una linda amistad, la productora también comentó por qué terminó la amistad entre ambos.

“Me decía ayúdeme para ver si puedo tener la oportunidad y me traje a Cepillín, se dormía en una recamara con mi hijo Pedrito que en paz descanse, había camas gemelas. Aquí estuvo varios días”, dijo Carmen Salinas.

En el video también comentó que habló con diferentes personalidades para que le dieran una oportunidad a Ricardo González.

Dijo que la amistad entre ambos terminó cuando la fama cegó al comediante, el éxito que tuvo Cepillín llegó muy rápido y fue algo que no supo asimilar.

“Que hermoso le fue, pero hay que cuidar las altitudes. Estar en este medio es muy difícil, uno siempre tiene que ser igual. No hay como la humildad, la caballerosidad, el agradecimiento. De pronto nos dejamos de hablar, ya no volví a hablarle a Ricardo, hubo un cambio en la conducta de él”, mencionó la productora.

Carmen Salinas dijo que recientemente había coincidido con el comediante en un programa, pero cuando la actriz quiso relatar cómo había conocido él no lo permitió.

“Iba yo a platicarlo y me tapa la boca Cepillín. Le dije:’¿Por qué me tapas la boca? ¿Por platicar que te conocí y que yo te apoye y te ayude? Eso no lo vuelvas a hacer’”, contó Salinas