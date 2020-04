Teme personal del Hospital General #1 del IMSS conversión a Centro Covid por falta de equipo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Personal de salud del Hospital General #1 del IMMS se encuentra atemorizada ante información de que el nosocomio se convertirá en Centro Covid.

Ante la falta de insumos para enfrentar la pandemia es que indican que indican que existe “mucho miedo” de parte de todo el,personal.

Como parte de reconversión para atender la contingencia, el Gobierno Federal habría determinado este cambio de pasar a Centro Covid el edificio de Hospital General #1.

Personal adscrito al nosocomio indicaron lo siguiente:

Texto Íntegro:



Bueno solo quiero decir unas palabras…

Ese hospital de Aguascalientes ( que esta en la tabla) es en el que yo trabajo, mi hospital se convierte en” hospital covid 100%” … y saben que??? Toooodos mis compañeros toooodooos y yoo tenemos miedo mucho miedo…

Si en italia o china o estados unidos que tienen una protección super adecuada se estan contagiando que nos espera a nosotros???

Y saben queeee??? Me da muchisimo coraje ver que aun hay mucha gente en la calle valiendoles una maldita hectarea de cacahuate diciendo que no existe o que son jovenes y no tienen riesgo… en fin

Porfavor no se esten quejando de estar encerrados en sus casas creeame que si nosotros pudieramos o tuviéramos esa opción u oportunidad lo hariamos …

Pero sin embargo nos toco hacerle frente a esta batalla para cuidar de toda esa gente que va a estar contagiada y que va a necesitar de nosotros ya sea por irresponsables o porque alguien los contagio en una de las reuniones que se siguen haciendo sin miedo a ser contagiados…

DE VERDAD YA TOMEN CONCIENCIA Y QUEDEEEENSEEE EN SU PINCHE CASA PARA QUE ESTOOO NO DURE TANTO TIEMPO POR PIEDAD DE DIOOOS… ayudenos de esa manera porfavor!!!

Gracias y tengo mucho miedo 😢…!!!

ANIMO COMPAÑEROS TODOS TENEMOS MIEDO Y FAMILIA QUE NOS ESPERA HAY QUE SER FUERTES PARA SALIR DE ESTA… I ♡ IMSS!!!