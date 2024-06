Capta Aguascalientes apenas 4.2 milímetros de lluvias en mayo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags .- Con todo y el registro de lluvias en el territorio local durante el pasado mes de mayo, las mismas no fueron lo suficientemente copiosas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), reporta que durante el mes de mayo la captación de agua pluvial en la entidad fue apenas de 4.2 milímetros.

Pese a que en Cosío y Calvillo se reportaron lluvias por algunos momentos intensas, no fueron lo suficiente para elevar el nivel de captación de agua en el estado que continúa siendo azotado por la sequía.

El reporte completo al cuarto trimestre del 2024 es es 40.3 milímetros de captación de lluvias en la entidad.

Febrero ha sido el mes con los mayores volúmenes de agua captados con 36.0 milímetros, seguido por mayo con 4.2 y enero 0.2.

En marzo y abril no se tuvo una sola gota captada, reportó la dependencia federal.