Campañas dividen opiniones en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- A menos de 20 días para que finalice la jornada electoral en Aguascalientes, las campañas y propuestas presentadas por los diferentes candidatos a la presidencia municipal de Jesús María han causado diversas opiniones entre los habitantes de dicha demarcación.

De acuerdo con un ejercicio de opinión realizado por este medio digital en la cabecera municipal, algunos ciudadanos consideran que las propuestas de los aspirantes a alcaldes simplemente no son atractivas.

“Pues aburridas, creo que sus planteamientos no son muy buenos, les falta mucho para que solucionen todos los problemas que tienen. Les falta más de motivación para la gente que ya no cree en nada, en los gobiernos que están”, opinó Blanca, madre de familia.

En otras situaciones, los ciudadanos ni siquiera han logrado conocer las propuestas de cada uno de los candidatos, como afirmó Rafael, quien agregó que los aspirantes tampoco han recorrido su colonia.

“La mera verdad no me he enterado de ninguna propuesta, porque por la colonia donde vivo no han pasado los candidatos. Ni en redes sociales. No ubico bien a todos, a algunos los mencionan mucho pero no me he enterado de sus propuestas”, mencionó.

La cantidad de aspirantes a la alcaldía, en unión con aquellos que buscan ser diputados locales y federales, también se ha convertido en un factor que divide opiniones, ya que no dejan ver con claridad las propuestas para cada sector.

“Yo sinceramente estoy muy confundida porque se ven muchos nombres, muchos partidos, muchas promesas pero a veces dicen lo mismo, prometen lo mismo pero cambian de color, cambian de cara y aún no sé qué haré, aún estoy pensando en si votar o no”, expresó Carmen.

Cabe mencionar que entre los participantes de este ejercicio, también hubo quienes afirmaron que ya encontraron en un candidato o candidata una alternativa viable para la presidencia municipal y aseguraron que sí emitirán su voto el próximo 6 de junio.