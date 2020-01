Calidad del aire moderada, sin descartar medidas de contingencia en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La calidad del aire en Aguascalientes se mantiene en un nivel de moderada, sin embargo no se descartan situaciones de contingencia como ocurrió durante los pasados días 24, 25 y 31 de diciembre pasados, indicó el Secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), Julio César Medina.

Comentó que estos días con calidad del aire mala dan señal de que se tienen que realizar algunas acciones para evitar que los mismos se prolonguen por más tiempo.

Entre estas acciones que se contemplan está la promover el programa de verificación vehicular, así como en caso de que se llegara a extremos en que las contingencias se prolongarán de tres a cuatro días, se considerará si se limitan algunas actividades al aire libre, el no permitir la circulación de vehículos no verificados, acotar las actividades de hornos de ladrilleras, y por parte del gobierno el disminuir el 50% la circulación de su parque vehicular.

Puntualizó que son medidas extremas solo en caso de contingencias, cuyo plan se está terminando para publicarlo y este en vigencia.