Cadena de contactos generará segunda ola del Covid-19 en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- De acuerdo con las estimaciones del Instituto de Servicios de Salud (ISSEA), Aguascalientes está registrando un incremento cada vez más frecuente en el número de pacientes con coronavirus, lo que podría derivar en una segunda ola de la enfermedad.

El secretario de Salud, Miguel Ángel Piza, explicó que esto podría derivarse de la cadena de contactos que tuvieron los primeros pacientes positivos del Covid-19 con otro grupo de personas, de modo que el virus se propagó.



“Hemos tenido pacientes que tienen muchos contactos, hay pacientes que han llegado a tener hasta 30 contactos y a la hora que les hacemos las pruebas a todos pues resulta que están saliendo positivos bastantes de los contactos que ellos tienen y esto es lo normal de la enfermedad, el contagio”, precisó.

En este sentido, el funcionario resaltó que la entidad podría estar entrando a la fase más crítica de la pandemia, tema que ya se había alertado de manera previa y que se sabe ha ocurrido en otros países del mundo.

“Recuerden que tenemos una etapa en la que seguramente vamos a tener un incremento más intenso de los casos, al principio nosotros le llamábamos que esta primera oleada fue bien controlada, viene otra que es la de los casos que fueron sintomáticos posteriores a los primeros y quizá vamos a tener un incremento de casos”.

Para finalizar, Piza Jiménez aseguró que por el momento la curva epidemiológica de nuestro estado sigue estable y que no se ha despertado una alarma generalizada, sin embargo, llamó a la población a no bajar la guardia y seguir con las medidas de prevención correspondientes.



“Es normal la evolución de la enfermedad, que cada día vamos a tener más y más y más probablemente casos positivos, es por eso que insistimos, no salgan de su domicilio si no es necesario, sigan con las medidas de prevención” .