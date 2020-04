Multarán a quien haga fiestas y reuniones en Jesús María, Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López planteó la posibilidad de imponer sanciones a las personas que no acaten las disposiciones federales de mantener el confinamiento en casa, dado que se han incrementado en la Policía Municipal los reportes de fiestas en domicilios particulares.

Lo anterior lo dio a conocer en su transmisión semanal, donde indicó que se tomarán medidas más severas por parte de la autoridad municipal, con el fin de que la población tome con mayor seriedad la crisis sanitaria que se vive a causa del coronavirus.

“Hemos notado que son cada vez más constantes las quejas por fiestas en los vecindarios, en las colonias y cotos. Quiero decirles que no está permitido ningún tipo de reunión social aunque sean de tipo familiar porque representan un alto riesgo para el contagio”, precisó el alcalde.

Por lo anterior, el presidente municipal indicó que seguridad pública y el departamento de Reglamentos atenderán los reportes para disuadir los grupos de personas que se concentren en un solo lugar, incluso se contemplarán sanciones por la seguridad de los jesusmarienses.

“Debemos cerrar filas, les pido por favor que no lo tomen a la ligera. Demos lo mejor de nosotros mismos, por la seguridad de nuestra familia y de los demás, esto no es otra cosa que responsabilidad social; recordemos que ya tenemos confirmados cuatro casos y si una persona que dio positivo, viola su cuarentena pone en riesgo de contagio a por lo menos dos más, entonces no esperemos a que los gobiernos tengan que endurecer las acciones para contener el virus”.

Por último, Toño Arámbula, reiteró la importancia de quedarse en casa y no salir solo si es por cuestiones laborales o de emergencia, así como el uso indispensable de cubrebocas y las demás recomendaciones de higiene que ya deben formar parte de la rutina de limpieza en las personas. Asimismo, ofreció a los ciudadanos los números de teléfono para reportar fiestas y reuniones; en el caso de Reglamentos, la línea telefónica es 963 91 13 y 965 06 81 de la Comandancia Municipal.