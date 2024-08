Buscará Municipio Aguascalientes asociarse con CFE 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Ahora que el Municipio capital recuperará el parque de energía solar que iba a ser operado por la empresa Next Energy y que nunca generó ni un solo watt para el suministro de la ciudad, el Ayuntamiento buscará asociarse con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para echar a andar la infraestructura del parque.

En este escenario el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro indicó que como parte de la reestructuración del contrato que tienen con Next Energy, la empresa se comprometió a devolver al municipio el parque fotovoltaico, debido a que nunca obtuvo los permisos federales para operar.

Agregó que ahora que está en manos del Municipio, buscaría obtener los permisos por parte del nuevo Gobierno Federal o incluso, asociarse con la CFE para echarlo a andar y poder dotar a la ciudad de energía limpia.

“Es un parque de más de 60 mil paneles que te generan más de 23 megas y es algo que va a servir”, dijo.

“Lo que podría buscar el municipio sería la autorización de la conexión, que si bien no quisieron dársela a un particular, que la busque el municipio o incluso buscar una asociación con CFE o incluso ver la posibilidad de que CFE lo pudiera operar y si no hay alguna de estas alternativas, pues buscar alguna otra”.

Consideró que esto pudiera ser posible, debido a que la política energética que implementará la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, contempla el uso y generación de energías limpias.

Justificó el hecho de que el parque nunca generó la energía que se le había prometido al Municipio, pero que le costó pagarle a la empresa, fue debido a que no se le otorgaron los permisos de conexión a la red, luego de los cambios que la actual administración federal hizo a la política energética.

Montañez Castro aseguró que hay diferentes candados que permiten al Ayuntamiento asegurar de que la empresa cumplirá con sus acuerdos, de lo contrario uno de esos esquemas permite dar por terminado el contrato, sin necesidad de interponer un nuevo juicio.