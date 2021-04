Brotan contagios de Covid en la Universidad de Las Artes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Padres de familia se quejaron con esta Redacción de la falta de responsabilidad de parte del director de la Universidad de Las Artes, José Luis Sustaita quien no exige a los maestros de esta casa de estudios apegarse a los protocolos sanitarios.

Luego de que al menos una alumna, su madre y una maestra resultaron positivos.

A decir de los quejosos señalan que en particular fue en la case de Baile Contemporáneo, luego de que la docente usa el cubrebocas “en el cuello”.

Esto se reveló el viernes por la tarde.

No importando lo anterior todavía la escuela convocó a una “Gala de baile” para el fin de semana pasado y aunque no acudió público, varias alumnas se percataron que algunas maestras no utilizaban cubrebocas. Aunado a ello en ocasiones para indicar los pasos a seguir se acercaban a las alumnas sin guardar la sana distancia y ello derivó en estos hasta ahora tres contagios confirmados.

Además de que hay al menos otros cuatro casos sospechosos.

El IEA debería sancionar al director de esta institución o de plano que tomen clases en línea.

Según solicitaron los paterfamilias que se comunicaron a este diario digital.