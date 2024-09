Briggitte Bozzo desata polémica y enfrenta a Karime Pindter en La Casa de los Famosos

Redacción

En la recta final de La Casa de los Famosos México, las tensiones entre los concursantes están al límite. Uno de los conflictos más recientes involucra a Briggitte Bozzo y Karime Pindter, ambas integrantes del popular cuarto Mar. La situación se desató cuando Bozzo declaró que “no confía en nadie”, refiriéndose a amistades y parejas, lo que provocó una fuerte reacción de Pindter, quien consideraba a la venezolana como una amiga cercana.

El cuarto Mar, compuesto por Gala Montes, Karime Pindter, Arath de la Torre, Mario Bezares y Briggitte Bozzo, ha sido uno de los más queridos por el público debido a la fuerte alianza entre sus integrantes. Sin embargo, desde la salida de Adrián Marcelo, la relación entre Briggitte y sus compañeros ha mostrado signos de fractura.

En una conversación reciente, Briggitte confesó que debido a traiciones pasadas, le cuesta confiar en las personas, incluyendo a sus amigos más cercanos. “Ni con ustedes me la creo porque… confiar en alguien no es fácil”, comentó la actriz. Esto desencadenó una respuesta inmediata de Karime, quien visiblemente molesta, afirmó: “Ahora sí me ofendí”.

Pese a los intentos de Briggitte de suavizar su comentario con un “con todo el amor te lo digo”, Karime se mantuvo firme y le recordó a Bozzo su lealtad a lo largo de la competencia. “Yo lo he dado todo en esta amistad. Te adoro, wey”, replicó Karime, mientras que Briggitte intentaba aclarar que hablaba de futuras amistades fuera de la casa. Sin embargo, Karime insistió: “¿Cuál afuera? El presente es lo único que tenemos”.

La discusión tocó temas del pasado, cuando Briggitte recordó cómo antiguas amistades la habían traicionado, sembrando desconfianza en sus relaciones actuales. Karime, conmovida, detalló los momentos en los que había apoyado incondicionalmente a Briggitte. “Te consentí, te conseguí una campaña millonaria y me vienes a decir que desconfías”, dijo Pindter visiblemente molesta.

Gala Montes intentó mediar, asegurando a Karime que Briggitte no se refería a su relación, sino a amistades anteriores. Sin embargo, Pindter cerró la conversación de manera tajante: “Yo para malas amigas soy la diosa”.

En redes sociales, los seguidores del programa se han mostrado divididos, aunque la mayoría apoya a Karime. Comentarios como “A Karime siempre le hacen eso, pero ella es leal” o “Que se aleje de esas amigas” reflejan el apoyo hacia Pindter, quien ha demostrado su lealtad a lo largo del reality.