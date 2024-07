Bombardeo deja 16 refugiados muertos en escuela de Gaza

Redacción

Israel.-Israel bombardeó el sábado varios sectores de la Franja de Gaza, incluyendo un ataque que dejó 16 muertos, según las autoridades de Hamás, en una escuela que alojaba a desplazados por la guerra, en vísperas de nuevas negociaciones indirectas en Catar con vistas a una tregua.

A pocos días de la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Estados Unidos, el 24 de julio, se reactivaron los contactos diplomáticos que buscan un cese el fuego y la liberación de los rehenes secuestrados hace nueve meses por el movimiento islamista palestino.

Israel señaló el viernes que persisten “diferencias” en las negociaciones indirectas con Hamás –mediadas por Catar, EU y Egipto –, pero que enviará una delegación a Doha la semana próxima para “continuar las conversaciones”.

El jefe del Mosad (los servicios de inteligencia israelíes), David Barnea, mantuvo el viernes reuniones en Doha, después de que Hamás presentara nuevas "ideas" para alcanzar un alto el fuego.

En nueve meses de guerra, los combates en Gaza solo se interrumpieron durante una tregua de una semana a finales de noviembre.

Las mediaciones topan desde entonces con las exigencias incompatibles entre sí de ambos bandos.

Netanyahu afirma que el conflicto continuará hasta “la destrucción de Hamás y la liberación de todos los rehenes”.

Hamás, en el poder en Gaza desde 2007, exige por su lado un alto el fuego permanente y una retirada total de las tropas israelíes del territorio palestino.

Bombardeo de una escuela

Al menos 87 personas murieron en las últimas 48 horas en Gaza, según el Ministerio de Salud de Hamás. Los bombardeos israelíes alcanzaron tanto el norte como el centro y el sur del enclave.

La entidad anunció el sábado que 16 personas murieron en un bombardeo israelí de una escuela que alberga a desplazados en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del territorio.

Israel indicó que su aviación había atacado “varios terroristas” en “el sector de la escuela Al Jauni” de Nuseirat, gestionada por la ONU.

Este lugar servía de escondite y de infraestructura de operaciones a partir de donde se realizaban ataques contra soldados”, afirmó el ejército israelí.

El Ministerio de Salud de Hamás denunció una “masacre abominable” en la escuela de Nuseirat, y precisó que otras 50 personas resultaron heridas y trasladadas al hospital de los mártires de Al Aqsa.

La metralla me alcanzó cuando estaba en una clase, hubo niños que resultaron heridos”, declaró Samah Abu Amsha, en la escuela.

Según la oficina de prensa del gobierno de Hamás, unos 7 mil desplazados se encontraban en la escuela bombardeada.

Los socorristas habían dado parte poco antes de 10 muertos, incluidos tres periodistas locales, en un ataque aéreo contra una casa en el campo de refugiados de Nuseirat.

Otro periodista murió en Ciudad de Gaza, en el centro de la Franja, según la oficina de prensa de Hamás

El conflicto estalló el 7 de octubre, cuando comandos islamistas mataron a mil 195 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 en el sur de Israel, según un recuento basado en datos oficiales israelíes.

El ejército israelí estima que 116 personas permanecen cautivas en Gaza, 42 de las cuales habrían muerto.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva en el territorio palestino que ha matado a 38 mil 98 personas, también civiles en su mayor parte, según el Ministerio de Salud de Gaza.

La ONU ha alertado de las “desastrosas” condiciones en la que sobreviven los 2.4 millones de habitantes de la Franja, sin agua ni comida debido al asedio impuesto por Israel. Además, un 80 por ciento de la población se ha visto desplazada por el conflicto.

Extensión del conflicto

Los combates no dieron tregua en el barrio de Shujaiyia, en el este de Ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes realizan una operación terrestre desde el 27 de junio.

El ejército israelí afirmó haber eliminado a “miembros terroristas de Hamás” y destruido “armas e infraestructuras”, incluido túneles, del movimiento palestino, al que acusa de “querer restablecer una base” en el barrio.

En Rafah, fronteriza con Egipto, en el sur de la Franja, el ejército indicó que eliminó “células terroristas” y destruyó “varios túneles” de Hamás.

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) afirmó que dos de sus empleados murieron en al Bureij, en el centro, sin dar más detalles.

La comunidad internacional muestra por otro lado preocupación por el riesgo de que el conflicto de Gaza se extienda a la frontera norte de Israel, donde los duelos de artillería entre el ejército y el Hezbolá libanés son cotidianos.

Un “responsable local” del movimiento respaldado por Irán y aliado de Hamás murió en un ataque con dron israelí contra un vehículo cerca de Baalbek, en el este de Líbano, a unos 100 km de la frontera, según una fuente cercana al grupo.

El Hezbolá, que abrió un frente con Israel en apoyo a Hamás, anunció el sábado que lanzó “drones explosivos contra un sitio militar” en Beit Hillel, en el norte de Israel.

El ejército israelí indicó por su lado que interceptó “un objetivo aéreo sospechoso” y dio parte de la caída de “artefactos hostiles” en esa localidad. También indicó que llevó a cabo bombardeos contra “objetivos terroristas” en el sur de Líbano.

