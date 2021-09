Bancada de Morena descabezada en Aguascalientes

El Clarinetero

Aguascalientes, Ags.- La 65 Legislatura fue instalada el pasado 15 de septiembre con una ausencia, la del morenista, Juan Luis Jasso, alcalde de Asientos con licencia.

Ello hace que pese a que la dirigencia estatal que encabeza, Eulogio Monreal lo designó como coordinador de la Fracción Parlamentaria del partido guinda integrada por siete diputados, incluido el petista, Fernando Marmolejo, en la primera semana carece de líder.

Lo anterior como se señaló al inicio porque no asistió a la toma de protesta del nuevo Poder Legislativo.

Y por ende al no haber tomado posesión no puede participar en las reuniones para integrar comisiones y los órganos de controlo interno del Congreso del estado, en caso de hacerlo el propio Legislativo estaría violando flagrantemente la Ley, porque no puede asistir a ellas alguien que NO ha tomado posesión primero como diputado.

Es así que será hasta el próximo jueves que Juan Luis Jasso tome posesión en la primera sesión ordinaria de esta Legislatura.

De entrada ya atrasó los trabajos de las comisiones.

Así que esta Legislatura empezó con el pie izquierdo, se espera por el bien de la ciudadanía que no suceda lo mismo en los próximos tres años.