Banamex cobrará 149 pesos a sus usuarios por este motivo

Redacción

Ciudad de México.-El banco Banamex es una de las instituciones más importantes en México, contando con una gran cantidad de clientes, además de una diversa cantidad de productos, aunque varios de ellos pueden generar una comisión dependiendo de distintos factores, por lo que siempre es importante estar atento a esto.

La institución bancaria tiene grandes oportunidades financieras para sus clientes, sin embargo, estas pueden tener ciertas penalizaciones por su uso, mismas que incluyen el costo por brindar el servicio, manejo de cuenta entre otras.

Para este mes, se ha informado que Citibanamex, como también es conocido el banco, cobrará una comisión de 149 pesos para algunos de sus cuentahabientes, sobre todo para aquellos que tengan una tarjeta de crédito. De acuerdo con lo indicado por el documento “Comisión de tarjetas de crédito”, esta penalización se realiza para aquellos que mantengan un periodo de inactividad de por lo menos un mes.

Es por ello que recomienda utilizar al menos un peso en su plástico con cualquier compra, siendo de esta forma como evitarían cualquier complicación. Aunque esto también puede aplicar para los clientes que cuenten con una tarjeta de debito, debido a que el banco cobra una comisión por un periodo de inactividad de un año, siendo hasta el mes 13 cuando se realiza el cobro.

FILE PHOTO: A Banamex bank is seen near its ATMs in Mexico City January 28, 2015. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo

Es importante que los derechohabientes revisen de manera detallada antes de contratar algún producto, tomando en consideración los cobros que puede haber por el manejo de cuentas. De igual manera, podrían existir seguros u otros productos que se cobren de manera mensual.

También cabe recordar que siempre hay que estar al pendiente de las fechas de corte y de pago de nuestra tarjeta de crédito, para evitar pagar intereses por pagos tardíos.

Con información de Infobae